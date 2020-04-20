Denizcilik Ve Mavi Yolculuk Turizmi Üzerinde Covid-19 Etkisi

Yeni tip koronavirüs COVID-19, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığından beri kontrolsüz bir şekilde ve büyük bir hızla dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Bu olağan dışı yayılımın akabinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihli karar ile salgının “pandemi” olarak nitelendirildiği açıklandı. Küresel risk seviyesi “yüksek”ten, “çok yüksek” seviyesine çıkarıldı ve tüm dünyada “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edildi.

Salgın her sektörü etkilediği gibi, denizcilik ve mavi yolculuk turizmini de etkileyerek; son dönemde yaşanan seyahat engelleri, karantina uygulamaları, iptal ve erteleme planlamaları ile sektörü deyim yerindeyse hazırlıksız yakaladı. Birçok ülke, limanlarını geçici bir süre olsa da kapatmak zorunda kaldı. Limanlarına yaklaşan turist ve yük gemilerine karşın eşi görülmemiş önlemler almak durumunda kaldı.

“DAYANIŞMA RUHU ÇOK ÖNEMLİ”

Bu konudaki görüşlerini dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, “Öncelikle buradan bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske atan tüm sağlık personeline şükranlarımızı iletiyorum ve herkesi onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat göstermeye davet ediyorum.

Dayanışma ruhu çok önemli, üstelik tüm dünya risk altında, elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor. Bu konuda hep birlikte hareket etmek zorundayız. Etrafımızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardım için elimizden geleni yapalım” dedi.

Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklarla beraber gelen darbenin en çok da turizm ve ulaşım sektörünü vurduğunu ifade eden Dinç, “Bu durumu mavi yolculuğun dünya merkezi diyebileceğimiz Bodrum özelinde değerlendirmemiz gerekirse, denizcilik sektörünü bu sezon çok ciddi sıkıntıya soktuğunu görüyoruz.

“EKONOMİK KAYIPLAR HIZLA TELAFİ EDİLECEKTİR”

Üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde, 2020 sezon rezervasyonlarının iptallerinin gerçekleştiğini gördük. Bodrum’da mavi yolculuk sezonu yılda 6 -7 ay devam ediyor. Sektörün kaybı en az 3 ay ve belirsizlik devam ediyor. Sezonda deniz turizminden elde edilen gelirler ile yıl boyunca geçimini sürdüren büyük bir kitle var. Bu olumsuzluğa sadece deniz turizmi açısından bakamayız, deniz turizmine bağlı gelişmiş bir yat imalat – bakım sektörü mevcut.

Salgın, turizmin temel ihtiyaç olmadığı bugünlerde yıllardan beri bununla ayakta kalan bizleri derinden etkiledi. Ancak bütün bu olumsuzlukların geçici olduğuna inanıyor ve biliyoruz ki, salgın sona erdiğinde ve insanlık bu günleri geride bıraktığında, hem bölgemiz hem de ülkemiz için gelir sağlayıcı en önemli sektörler deniz turizmi, mavi yolculuk ve buna bağlı sektör gruplarıdır” dedi.

Ayrıca yabancı mega yat sahiplerinin bütün sınırlar kapalı olmasına rağmen, Bodrum başta olmak üzere Türk marinalarında kalmak ve teknelerini Türk sularında kullanmak istediklerini bildirmiş olmalarının da içlerini ferahlatan bir durum olduğunu belirten Dinç; “Koronavirüsü salgını sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirleri eksiksiz bir şekilde uygulayarak bu dönemi en iyi şekilde atlatabileceğimizi düşünüyoruz.

Bizler, bir meslek odasının en önemli misyonu olan ekonomik istikrar ve üyelerimizin menfaatlerinin korunması kapsamında hem anlık ihtiyaçlara cevap vermek hem de salgının kontrol altına alınmasından sonra yapılması gerekenler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyemiz, Bodrum Kaymakamlığımız, Bodrum Belediyemiz ve diğer Odalarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz.

Bütün üyelerimiz ve desteğini hissettiğimiz devletimiz ile birebir iletişim halinde bir köprü işlevi görmekteyiz. İnanıyoruz ki salgının kontrol altına alınmasından sonra ekonomik kayıplar hızla telafi edilecektir. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

Vira Haber