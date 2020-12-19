Vira TV'den Haftaya Genel Bakış
Vira Haber, Denizcilik sektörünün nabzını Vira TV Youtube kanalından yayınlanacak video haberlerle tutmaya devam ediyor.
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Vira Haber, Denizcilik sektörünün nabzını Vira TV Youtube kanalından yayınlanacak video haberlerle tutmaya devam ediyor.
14-18 Aralık tarihleri arasında denizcilik sektörü, ekonomik gelişmeler ve dünyadan haberlerle haftanın önemli başlıkları siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunuyoruz.
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Etiketler : vira tv, denizcilik
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