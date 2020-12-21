DÖDER'den Denizcilik Eğitimleri

Denizci Öğrenciler Derneği, Sörveyörlük, Tersane işleyişi ve acente eğitimi olmak üzere online ortamda 3 eğitim çalışmasına imza attı.

Dernek gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı.

"Denizci Öğrenciler Derneği olarak,

21 Kasım Cumartesi günü saat 15:00’da Pacific Shipping Group aracılığıyla Acente Departman Müdürü Rasim ALPONAT ile 250 katılım ve 700’den fazla başvuru aldığımız “Acente Eğitimi”,

13 Aralık Pazar günü, saat 13:00’ da Argemon aracılığıyla Marin Sörveyör Sim GÜLLE ile 250 katılım ve 1000’den fazla başvuru aldığımız “Temel Sörveyörlük Eğitimi” ve

20 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Beşiktaş Shipyard aracılığıla Marketing Departmet-Region Manager Roberto SERGIO ile 250 katılım ve 1000’den fazla başvuru aldığımız “Tersane İşleyişi Eğitimi”ni gerçekleştirdik.

Online platform üzerinden gerçekleştirilen bu eğitimlerde , Türkiye’nin dört bir yanından katılan denizci öğrencilerimize ve bize destek çıkan Beşiktaş Shipyard, Argemon ve Pacific Shipping Group’ a, son olarak eğitimlerimizi veren Roberto SERGIO, Sim GÜLLE ve Rasim ALPONAT’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Vira Haber