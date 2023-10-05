Virjin Adaları'nda Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Bonnie G adlı gemi nin, Virjin Adaları yakınlarında karaya oturmasının ardından, 1 filika ve 2 cankurtaran salıyla gemi yi terk eden 12 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Mürettebatın, makine dairesinin su almaya başlamasından sonra yardım çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, gemi yakıt ve motor yağı taşıdığı için kazanın çevrede kirliliğe sebep olup olmadığının incelendiği kaydedildi.

Gemi nin, Philippe Tropik Fırtınası'nın şiddetli yağış ve aşırı dalgalarla vurduğu St. Thomas Adası yakınlarında karaya oturduğu bilgisi paylaşıldı.

Vira Haber