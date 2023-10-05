YAF Group 10 Yeni İnşa Anlaşmasına İmza Attı

Alemax Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti ve Yaf Group arasında imzalanan sözleşmeye göre; yapımına başlanacak olan gemilerin saç kesiminin 3 ay içerisinde yapılması ve 12 ay içerisinde teslimatının gerçekleşmesi planlanıyor.

Son yıllarda sektörde istikrarlı büyümesiyle dikkat çeken Yaf Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı sözleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada:

‘’Bugün benim için çok gururlu bir gün. Saygı duyduğum iki ülkenin bayrağının yanında ülkemin bayrağı ve onu temsilen orda olmam…. Benim milletimden olmayan iki milletin şahsıma olan güvenleri beni ziyadesi ile mutlu etti. Bugün imzaladığımız 10 yeni inşa gemi kontratının üç firmaya da hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Vira Haber