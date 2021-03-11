Volgo Balt 179 İsimli Gemi, Karadeniz'de Battı: 2 Ölü, 1 Kayıp

Volgo Balt 179 isimli gemİ, Karadeniz'de Romanya'nın Köstence Limanı’na seyrettiği esnada yakalandığı fırtına nedeniyle sahilden 70 deniz mili açıkta battı.

Batan gemide çalışan mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

Rumen ofshore hizmetleri şirketi GSP Offshore, GSP Falcon isimli offshore tedarik gemisinin Volgo Balt 179 isimli gemiden bir acil durum çağrısı aldığını söyledi.

GSP, kurtarma operasyonunun şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle son derece sert hava koşullarında başladığını söyledi.

2 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 DENİZCİ KAYIP

"Volgo Balt 179" tarafından gönderilen son mesaj mürettebatın gemiyi terk ettiği oldu.

Şimdiye kadar 10 denizcinin kurtarıldığı ve GSP Falcon'da emniyette oldukları açıklandı. Öte yandan 2 denizci hayatını kaybederken 1 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber