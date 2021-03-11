İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. Cezayir Bandıralı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
Cezayir Bandıralı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir Bandıralı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı.

A+A-

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün akşam Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 23.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Vira Haber

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.