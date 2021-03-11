Cezayir Bandıralı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün akşam Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 23.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Vira Haber
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