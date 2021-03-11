Fethiye'de Fok Balığı Görüntülendi

Fethiye'nin Şövalye Adası karşısındaki Letonya Tatil Köyü açıklarında karadan rahatlıkla gözlenen fok balığı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fethiye yarımadasında gezintiye çıkan Emre Tombul, bir anda Letonya Tatil Köyü karşısında fok balığını görünce cep telefonuna sarıldı. Çevrede piknik yapan vatandaşlar da bu manzara karşısında “fok balığı” diyerek heyecanlanırken nesli tükenmekte olan bu deniz canlısını ilgiyle izlediler.

Gerçek Fethiye gazetesinin haberine göre, Fethiye Körfezi içinde keyifle yüzen fok balığı, bir süre sonra gözden kaybolurken geçtiğimiz yıl da balık tutan bir amatör balıkçının cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Fethiye körfezinin nesli tükenmekte olan pek çok canlıyı barındırdığı bu canlıların korunması için daha fazla kaynak aktarılması gerektiği belirtildi.

Çevre Bakanlığı çevre beratı sahibi gönüllü çevreci Ali İhsan Emre, Fethiye Körfezi'nde fok, yunus, balina, caretta caretta kaplumbağası ve kanallarda da su samurunun mevcut olduğunu ifade etti. Fok balıklarının Fethiye Körfezi'nde yıllardır bulunduğunu anlatan Ali İhsan Emre, "Delikli burundan Kızılada’ya kadar bölgelerdeki mağaralarda uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan Akdeniz foku ve yavruları yaşamaktadır. Türkiye'de nadir bu türler için sözleşmelere imza atmıştır. Foça'dan itibaren Fethiye'ye kadar 11 adet fok balığı tespiti yapılmıştı. Fethiye Körfezi'nde Kızılada ve çevresindeki mağaralarda yaşamaktadırlar. Milyonlarca yıldan bu yana yaşayan fokların hiçbir zararı bulunmamaktadır. Berlin anlaşmasına göre foklar koruma altındadır. Koruma altında olan bu fokların ve caretta caretta kaplumbağalarının balıkçıların attığı ağları tahrip ederek ağın içindeki balığı yakalamaları dışında bir zararı yoktur. Bu yüzden koruma altında olan bu canlılar için balıkçıların ağ zararını karşılama adına devletimizin ödenek ayırmasını arzuluyoruz. Fethiye turizminin değerini arttırmak için bu yönlü hobisi olanları Fethiye'ye çekmemiz gerekir. Böylece doğa turizmi geliştirilebilir. Fethiye körfezinde balina ve yunuslar, üç tür deniz kaplumbağası, tatlı su kanallarının denizle bağlantılarında da su samurları bulunmaktadır" diye konuştu.

Vira Haber