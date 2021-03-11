BM: Orta Akdeniz Rotasında Bu Yıl 190 Düzensiz Göçmen Yaşamını Yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), 2021'de Orta Akdeniz rotası yoluyla Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan 190 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Akdeniz'de yaşanan son göçmen trajedilerinin arama ve kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, dün Tunus'un güneyindeki Sfaks ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 39 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Ölen kişilerin çoğunun Fildişi Sahili'nden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, dün kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Bu yıl Orta Akdeniz rotasından Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan 190 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, Kuzey Afrika ülkelerinden İtalya'ya ayak basanların sayısının da 5 bin 700'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

IOM verilerine göre, bu yıl Akdeniz'in tamamında ise 251 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, dünya genelinde ölen düzensiz göçmen sayısı ise 446'ya ulaştı.

"ORTA AKDENİZ BİNLERCE CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR"

IOM’nin Tunus'taki Misyon Şefi Azzouz Samri, dün meydana gelen tekne kazalarına ilişkin, "Orta Akdeniz, gerek aşırı yoksulluktan ve çatışmalardan kaçan, gerekse daha iyi bir yaşam arayışı için tehlikeli yolculuklara çıkan binlerce insanın canını almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Samri, Tunuslu yetkililerin arama ve kurtarma çabalarını takdir ettiklerini ve denizde kurtarılanlara acil insani yardım sağlamada onlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Vira Haber