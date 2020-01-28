WISTA ile IMO arasında anlaşma imzalandı

IMO ve WISTA arasında imzalanan bu anlaşma “Deniz Topluluğunda Kadınların Güçlendirilmesi” kapsamında denizcilik sektöründe çeşitliliği ve katılımı teşvik etme fırsatı sunmanın yanı sıra çeşitli işgücünün sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağına dair açık tartışmaların temelini atma fırsatı sağladı.

Buna ek olarak, tema, çeşitli bir endüstrinin hedefine ulaşmak için daha fazla eylemin yapılması gerektiğini açıkça ortaya koydu.

IMO ile istişare statüsüne sahip olan WISTA International, kadınları hem kıyı hem de gemide teşvik eden ve aynı zamanda kadınların çeşitli teknik becerilerini ve liderliğini sergileyen denizcilik endüstrisindeki kapasitenin artırılması konusundaki tartışmaya resmi olarak katkıda bulunacak.

Anlaşmanın amaçları arasında: “Denizcilik sektöründe istihdam edilen kadın sayısı hakkında veri toplamak ve analiz etmek için ortak bir çalışma yürütmek, panelleri daha çeşitli hale getirmek, çalıştaylar organize etmek, eğitim ve atölye çalışmalarını geliştirmek ve bunlara katılmak, denizcilik konularında kadın uzmanlardan oluşan bir veri tabanı oluşturulması'' yer alıyor.

Vira Haber