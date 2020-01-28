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Lastik botla kaçmaya çalıştılar sahil güvenliğe takıldılar

Lastik botla kaçmaya çalıştılar sahil güvenliğe takıldılar

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup göçmenin Kargı Adası açıklarında olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin, Suriye, Togo, Yemen, Kongo, Orta Afrika, Nijerya, Senegal ve Mısır uyruklu 45 göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Vira Haber

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