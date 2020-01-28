Balıkesir’de su altı müzesi yapılacak

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde biyolojik çeşitliliği artırmak ve deniz canlılarına yeni alanlar oluşturma amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) yapılan yazılı açıklamada, Gömeç Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda, Marmara mermeriyle Balıkesir'in ve bölgenin tarihi ve mitolojik değerlerine dair unsurları da barındıracak olan bir su altı müzesi oluşturulması amacıyla güç birliği oluşturularak koordineli çalışmalara başlandığı bildirildi.

Bölgeye yapay resifler kazandırılacak

Bölgeye yapay resif alanları ve su altı müzesi kazandırılması ile yurt içi ve yurt dışı dalıcı turistler için büyük önem taşıyan bu proje ile Balıkesir'in cazibe merkezi olmasının hedeflendiği belirtildi.

Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı ve GMKA Genel Sekreter Abdullah Güç'ün katılımı ile Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam katıldı.

Toplantının ardından heyet, resif alanı ve su altı müzesi için sahaya çıkarak yerinde incelemelerde bulundu.

Vira Haber