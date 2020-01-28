NATO Deniz Daimi Görev Grubu Akdeniz’de

23-25 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Mersin Liman ziyareti sonunds, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile, Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK Hücumbotu arasında 26 Ocak 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de “Geçiş Eğitimleri” yapıldı.

Türkiye, 29 NATO üyesi içerisinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri-2 (SNMCMG-2)’ye en fazla katkı veren ikinci devlet konumundadır. Ayrıca NATO’nun Akdeniz’de icra ettiği Deniz Muhafızı Harekâtı'na en fazla katkı sağlayan devlet konumunda olan Türkiye, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de müttefik ülkelerin donanmalarına Aksaz ve Mersin Limanları başta olmak üzere liman kolaylığı desteği sağlamaktadır.

Vira Haber