Uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemicilerin yargılanması başladı
"Eser" adlı Panama bayraklı gemide ele geçirilen 9,5 ton uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 10 kişilik mürettebatın başkent Praia'daki Adalet Mahkemesinde yargılanmaları başladı. Rus gemiciler, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.
Afrika basınındaki haberlere göre, "Eser" adlı Panama bayraklı gemide ele geçirilen 9,5 ton uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 10 kişilik mürettebatın başkent Praia'daki Adalet Mahkemesinde yargılanmaları başladı. Rus gemiciler, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.
Atlantik Okyanusunun Afrika kıyılarında yer alan Kabo Verde Cumhuriyeti'nde geçen yıl ele geçirilen 9,5 ton uyuşturucuyla Güney Amerika'dan Fas'ın kuzeyindeki Tangier limanına doğru giden gemi, Şubat 2019'da mürettabattan bir kişinin ölmesi üzerine yasal gereklilik nedeniyle Kabo Verde'de durmak zorunda kalmıştı.
Gemide, ada tarihindeki en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti. Uyuşturucuların yakılarak imha edilmesi 4 saatten fazla sürmüştü.
Yeşil Burun Adaları olarak da bilinen Kabo Verde Cumhuriyeti, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu götüren kaçakçıların Batı Afrika'daki önemli geçit noktalarından birini oluştuyor.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.