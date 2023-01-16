WISTA Türkiye ve UTİKAD Arasında İyi Niyet ve İş Birliği

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği WISTA Türkiye arasında lojistik sektöründe yapılacak ‘kadın’ odaklı çalışmalar için karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği yapılması, bilgi ve veri paylaşımı, üye tabanlarını anket ve raporlama için karşılıklı olarak kullanabilmesi amacıyla 17 Ekim 2022 tarihinde bir araya gelip, protokol imzaladı.

İmzalanan protokol gereği ilki 25 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan eğitimler, tüm sektör çalışanlarına ücretsiz ve açık olacak.

EĞİTİM PROGRAMI

25 Ocak 2023 : 16:00-18:00 - WISTA Türkiye-Nazlı SELEK

“Deniz Kazaları Vaka Çalışması-Müşterek Avarya”

Yer: DTO Büyük Toplantı Salonu

22 Şubat 2023 : 16:00-18:00 – WISTA Türkiye - Melike Aysu GÜRGAN “Demurage/Light Time” Yer: DTO Büyük Toplantı Salonu

29 Mart 2023 : 16:00-18:00 - WISTA Türkiye- Nazlı SELEK

“Taşıyan/Taşıtan Sorumlulukları’’ Yer : (Daha sonra Açıklanacaktır )

26 Nisan 2023 : 16.00-18:00 UTİKAD -Ebru FEDAKAR/Arkın OBDAN ‘’Çekilemeyen Yükler-Gümrük ve Antrepo Yer : (Daha sonra Açıklanacaktır )

17 Mayıs 2023 : 16:00-18:00 -UTİKAD -Yüksel KAHRAMAN/Av. Egemen Gürsel ANKARALI

“Ordino ve Konşimento” Yer : (Daha sonra Açıklanacaktır )

21 Haziran 2023 : 16:00-18:00 WISTA Türkiye - Nazlı SELEK

“Ambargolar” Yer : (Daha sonra Açıklanacaktır )

Bilgi ve Detay için:

UTİKAD : egitim@utikad.org.tr

WISTA Türkiye : info@wistaturkiye.org