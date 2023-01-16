Borusan Limanı 2023 Yılında da Büyümeye Devam Edecek

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere üç farklı faaliyet alanında konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile dünya standartlarında hizmet veriyor. Hayata geçirdiği projelerinde iklim, insan ve inovasyon başlıklarını önceliklendiren Borusan Limanı, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iş hacmini artırırken karbon ayak izini de azaltarak çevreyi korumayı hedefliyor.

Borusan Limanı olarak 2022 değerlendirmelerini paylaşan Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, kurum olarak genel kargo faaliyet alanında özellikle Türkiye’de ve Avrupa’da artan rüzgâr enerjisi yatırımlarının proje kargo faaliyet alanlarına olumlu etkilerini gördüklerini belirtti. Bu alanda uzun yıllara dayanan operasyonel yetkinlikleri ve özel ekipmanları sayesinde kendi hinterlandlarında ilk tercih edilen liman olma özelliklerini koruduklarını aktaran Erçelik, Türkiye’de çift kat kule yüklemesinin de ilk defa Borusan Limanı’nda yapıldığını açıkladı.

“2022 hedeflerimize ulaştık”

Borusan Limanı 2022 yılı verilerini de aktaran Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, 2022 yılını genel kargo operasyonlarında 3,4 milyon ton, konteyner operasyonlarında 130 bin TEU, araç operasyonlarında ise 170 bin adet hacim ile kapattıklarını ve konteyner faaliyet alanında bu yılki hedeflerine paralel iş hacimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Borusan Limanı olarak genel kargo faaliyet alanında sahip oldukları tecrübe, terminal sahası, ekipman, güçlü IT altyapısı ve 3PL, gümrük entegrasyonları ile Gemlik Bölgesi’nde fark yaratan liman olma özelliğini devam ettirmeyi amaçladıklarını aktaran Erçelik, Gemlik Bölgesi ve yakın hinterlanttaki tüm proje kargo yüklerini elleçleyebilen ve bu alanda tercih edilen tek liman olma özelliklerini korumaya ve geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

“2023 yılında daha fazla fayda sağlamayı amaçlıyoruz”

Özellikle hala devam eden Ukrayna – Rusya krizi sebebiyle sektörün bir miktar gerilemeye başladığını aktaran Erçelik, “Küresel resesyonun devam etmesi ile navlundaki düşüşün devam edeceği, konteynerizasyonun artacağı buna bağlı olarak da genel kargo yüklerinde azalış olacağını öngörüyoruz. Çelik sektöründe de 2023 yılında daralma olacağı beklentisi var, navlunun da etkisiyle özellikle ilk 6 aylık dönemde kısmen durgunluk sonrasındaki ikinci 6 aylık dönemde ise kuvvetli bir yükseliş olacağı beklentisi ile planlamalarımızı yapıyoruz. Sektördeki bu dalgalanmalara rağmen 2022 yılında tamamladığımız kapalı depo yatırımı ve saha kapasitesi artışı ile 2023 yılı için müşterilerimize daha fazla fayda yaratacağımız bir yıl olacak diyebiliriz” şeklinde konuştu.