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Wuhan’dan gelenler artık aramızda

Wuhan’dan gelenler artık aramızda

Çin’e ve dünyaya korku saran corona virüsün merkezi olan Wuhan’da yaşayan ve özel uçakla Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantinanın ardından artık normal hayatlarına dönecekler.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Wuhan’dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları hastane ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.  

Sağlık Bakanı Koca, Wuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi. 14 gün süren karantina süresinde kimsede corona virüs tespiti yapılmadığını belirten Koca, yerli kit sayesinde bugünde tahliye edilen vatandaşlara test yapıldığını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Koca ayrıca koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini de açıkladı.

Vira Haber

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