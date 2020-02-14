Japonya’nın kaderi de corona virüsün elinde olabilir

Ülke ekonomisinin ılımlı şekilde büyümeye devam etmesini beklediklerini belirten Eiji Maeada, yavaşlayan denizaşırı talebin etkisi ile ekonominin ekim-aralık döneminde keskin şekilde daralmış olabileceğini söyledi.

BOJ'un ekonomiyi desteklemek için güçlü parasal gevşemeyi sürdürmeyi umduğunu da vurgulayan Maeda, "Japon ekonomisinin ılımlı şekilde büyümeye devam etmesini bekleniyor. Ancak corona virüs salgınının üretim ve turizm harcamaları üzerinde yapabileceği etkiler gibi çeşitli risklere karşı uyanık, tetikte olmamız gerekli" diye konuştu.

Maeda ayrıca ekonomide güçlü ve sürdürülebilir büyümenin başarılması için kamu ve özel sektörün verimliliği artıramaya çaba göstermesi gerektiğini de belirtti.

Vira Haber