Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

Guatemala Afetleri Azaltma Ulusal Koordinasyonundan (CONRED) yapılan açıklamada, ülkenin yağışlı mevsime geçtiği ve şimdiye kadar 60 bin 147 kişinin yağışlardan etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, 1 Mayıs'tan bu yana görülen şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 191 kişinin evsiz kaldığı belirtilerek, 90 kişinin ise risk altında olduğu kaydedildi.

Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin 399 kişiyi tahliye ettiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mayıstan ekime kadar yağışlı mevsimin görüldüğü Guatemala, temmuz itibarıyla da fırtına ve kasırgaların etkisi altına giriyor.

Julia Kasırgası ve şiddetli yağışlar sonucu 11 Ekim 2022'de ülkede 14 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Vira Haber