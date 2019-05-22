Yağmur yağarsa konaklama ücreti iade

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak ‘Elba No Rain’ (Yağmursuz Elba) adlı kampanyada, arka arkaya iki saat yağmur yağması halinde o geceki konaklama ücreti iade edilecek. Eğer yağmur kalış süresi boyunca her gün iki saatten daha fazla sürerse o zaman tüm konaklama ücreti karşılanacak. Kampanya, kayıt yaptıran tesislerde geçerli olacak.

Ancak cömert teklifin ‘satır araları’ da mevcut. Teklif sadece 31 Mayıs’a gibi kısa bir süreye kadar geçerli, daha sonra 15 Eylül ile 31 Ekim arasında tekrar uygulanacak. Ayrıca yağmurun da 10.00-20.00 saatleri arasında iki saat aralıksız yağmur yağması gerekiyor. Ayrıca geri ödemeye kahvaltı ve akşam yemekleri dahil edilmiyor.

HENÜZ KİMSEYE GERİ ÖDEME YAPILMADI

Yetkililer, bu yıl kimseye yağmur nedeniyle geri ödeme yapılmadığını da söylüyor.

Adanın turizm koordinatörü Claudio Della Lucia, yağmurlu zamanlarda rezervasyonların yüzde 20 oranında düşüş göstermesi nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Lucia, “Sürekli yağmurun yağdığı günler nadir olarak yaşansa da, ‘Yağmursuz Elba’ kampanyasıyla konuklarımıza yağış olsa bile yine de her şeyin tadını çıkarabileceklerini garanti etmeyi amaçlıyor, üstelik konaklama için bir Euro bile ödemeden” dedi.

NAPOLYON'UN ADASI

Toskana bölgesinde bulunan Elba, Sicilya ve Sardinya'dan sonra İtalya’nın en büyük üçüncü adası. Elba, ayrıca İmparator Napolyon’un Fransa’dan sürgün edilmesinin ardından 10 ay kaldığı ada olarak da biliniyor.

Vira Haber