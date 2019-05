ABD’nin denizde lojistik gücü yetersiz

ABD Strateji ve Bütçe Değerlendirme Merkezi (Centre for Strategic and Budgetary Assessment/CSBA) ABD Donanmasının deniz platformlarına yönelik mevcut ve planlanan lojistik gücü hakkında çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada Donanmanın yeni Ulusal Savunma Stratejisi’ni (The National Defence Strategy/NDS), Çin veya Rusya’ya yönelik büyük askeri operasyonları desteklemek için “yetersiz” olduğunu ve bu durumun “Amerika’nın bir savaşı kaybetmesine neden olabileceği” belirtildi.

CSBA’nın 120 sayfalık raporunda, “dirençli ve etkin lojistiğin” büyük güç rekabetine geri dönüş için güçlendirilmesi gereken sekiz özellikten biri olduğu belirtildi. Çalışmada Deniz Kuvvetleri’nin son 30 yıllık gemi inşa planı ele alındı ve deniz kuvvetleri lojistik faaliyetleri için fonları azalttığına dikkat çekildi.

Raporda, "Rakiplerin ABD’de lojistik ağları olduğu zaman, bu durumu telafi edememek ABD’nin bir savaşı kaybetmesine neden olabilir” uyarısında bulunuldu. Donanma'nın lojistik destek filosunun büyüklüğündeki eksiklikleri ve askeriyedeki daha büyük eksiklikler de raporda dile getirildi.

CSBA, Donanma bütçesinden 50 gemi için ayrılan 47.8 milyar dolar bütçenin yetersiz kalacağını, 2048 yılına kadar 143 adet lojistik geminin tedarik edilmesi gerektiğini savunuyor.

