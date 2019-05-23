Dünya Süperyat Ödülleri sahiplerini buldu

Boat International dergisi tarafından her yıl dağıtılan Dünya Süperyat Ödülleri, geçtiğimiz hafta Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Londra’da gerçekleşen prestijli organizasyonda 16 farklı kategori yer aldı. Neptune ödülüyle birlikte, tüm kategorilerde toplam 17 süperyat ödüle layık görüldü. Yılın motoryatı birden fazla ödüllü DAR olurken, yılın yelkenlisi Black Pearl seçildi.

Işıltılı süperyat dünyasının en önemli isimleri, Boat International dergisinin her sene verdiği Dünya Süperyat Ödülleri'nin yeni sahipleriyle tanışmak üzere bu yıl Londra'da toplandı. Dünya Süperyat Ödülleri'nde bu yıl altın Neptün heykelciğini kazanan, Yılın Yelkenlisi kategorisinde Black Pearl, Yılın Motoryatı kategorisinde de Dar oldu. Gecenin asıl kazananı ise hiç kuşkusuz her iki tekneyi de üreten Hollandalı tersane Oceanco'ydu.

Yılın Yelkenlisi: Black Pearl

106 metrelik Oceanco üretimi Black Pearl, çevreci teknolojik çözüm yöntemleriyle seneye zaten damgasın vurmuştu. Aslında jüri bu kategorideki ödülü vermek için Black Pearl ve Vijonara tekneleri arasında kalmış. Ancak Black Pearl teknolojik özellikleriyle rakibinin önüne geçmiş. Jürinin kalbini çelen özelliği ise elbette neredeyse hiç yakın harcamadan Atlantik Okyanusu'nu geçmesini sağlayan, yakıt tüketimini azaltan çevreci teknolojik yenilikleri olmuş. Bu arada Black Pearl'ün 60 Metre Ve Üstü kategorisinde de birinciliğe layık görüldüğünü ekleyelim.

Yılın Motoryatı: Dar

Yine bir Oceanco üretimi... 90 metrelik Dar'ın, doğadan esinlenerek ortaya çıkarılan dış tasarımı, mükemmel güverte yerleşimi, olağanüstü geniş beach club'ı, özel yüzme havuzu ve dinlenme alanına sahip ana kamarası Neptün heykelciğini kapmasını sağlayan en önemli özellikleri olmuş. İç tasarımında da kendi güvertesine sahip ana kamarası, başarılı bir şekilde düzenlenen ortak ve misafirlerin dinlenme alanları da dikkat çekici diğer özellikleri. Bunların yanında mürettebatın çalışması ve keyifli vakit geçirmesi için alan kullanımı konusunda da cimri davranılmamış. Tüm bu özellikleri sayesinde başarıya ulaşan Dar, 2.000 GT ve Üstü Deplasman Motoryat kategorisinde de birinciliği elde etti.

Dönüştürülmüş Yat: Dream

Bir zamanlar 93 metre boyunda bir tekne olarak İstanbul'daki Haliç Tersanelerinde üretilen tekne, Olympic Yacht Services tarafından günümüz teknolojisiyle de donatılarak 106 metrelik Dream'e dönüşmüş. Refit sürecinde gövdesindeki tüm çelik sökülmüş, iç mekanlar tamamen boşaltılmış. Çıkarılan metalin ağırlığı 320 ton. Sonuç modern bir dış görünüm, yepyeni iç mekanlar. Jüri üyeleri de herhangi bir değişimden çok daha öte bir iş çıkarıldığı için bu ödülü Dream'e vermeyi kararlaştırdı.

Refit: Haida 1929

71 metrelik Haida 1929'un orijinali Alman Tersane Krupp Germaniawerft'te yapılmış, refiti ise Yunanistan'ın en meşhur tersanelerinden Pendennis'te. 1929 yılında Kiel'da suya indikten sonra birçok kez isim ve bayrak değiştiren teknenin en çok bilinen ismi Rosenkavalier idi. Refitten önce en son Doña Amelia ismini taşıyan tekne 2017 yılında yeni sahibi tarafından satın alınarak refite verilmiş. 17 aylık refit süresince değişiklikler yapılırken teknenin özüne sadık kalınmış. Jüri “tarihi” kapsamına giren böylesine özel bir teknenin kurtarılması şerefine refit ödülünü Haida 1929'a layık gördü.

Yeniden üretim: G2

Sloop armalı yelkenli G2'nin orijinali 2009 yılında Hollandalı Vitters tarafından ileri kompozit teknolojisi kullanılarak üretildi. 39 metre boyundaki teknenin ilk sahibi uzun menzilli bir yelkenli istiyordu. Yeni sahibinin de isteği farklı değildi. Kafasında dünya turu yapmak olan sahibinin talebi daha aydınlık ve modern iç mekanlardı. Bu çerçevede güverte tasarımında değişikliklere gidildi, içerinin daha aydınlık olması için yeni pencereler açıldı, lambalar eklendi. Ana kokpit yemek masası konulacak şekilde genişletildi. Boat International jürisi, dış tasarımı Tripp Design, iç tasarımı ise Nauta Design'a ait G2, 11 aylık refit sürecinin kalitesine ödül verdi.

30-59,9 metre arası yelkenli: Vijonara

Dış görünümü “Altın Çağ”dan esinlenerek tasarlanmış Vijonara'nın. Pendennis Yachts üretimi 42,2 metrelik bu güzel yelkenlinin dış tasarımı Hoek Design'a ait. Döneminin tarzını yansıtmadaki başarısı sebebiyle ödüle layık görülen Vijonara'nın özellikle ahşap işçiliği dikkat çekici. Hafif havadaki üstün performansı da jüri üyelerini etkileyen özelliklerinden. Ama en etkileyici özelliği, tekne sahibine teknenin en önemli noktasından uzaklaşmadan mahremiyet sağlayan ana kamara bağlantılı ikinci kokpit fikri olmuş.

30-32,9 Metre Arası Yarı Deplasman ya da Planing Motoryat: RJ

RJ, güçlü rakiplerinin arasından sadece güçlü ve güzel görünümü değil çağımızın getirdiği tüm eğilimleri üzerinde barındırması sayesinde sıyrılmayı başarmış. 31,6 metre boyundaki RJ'in üreticisi Arcadia Yachts. İç tasarımı ise son yılların en popüler ofislerinden Hot Lab'e ait. RJ'in geniş pencereleri klimayı çalıştırmadan dahi içeriyi havadar kılıyor. Salonun her iki tarafından açılan katlanabilir balkonlar iç mekanı dışarıyla birleştiriyor. Bu arada RJ'in enerjisinin bir kısmını sağlayan güneş panelleri ve yakıt tüketimini azaltan yeni motoru da ödülü kazanmasında etkili olmuş.

33-39,9 Metre Arası Yarı Deplasman ya da Planing Motoryat: Brigadoon

Dünyanın en güçlü beş tersanesinin yarıştığı bu kategorinin kazananı Moonen Yachts üretimi 36,3 metre boyundaki Brigadoon oldu. Brigadoon'ın sahibi, siparişini verirken klasik ve zamansız bir görünüme sahip ama aynı zamanda kaliteli ve sağlam bir tekne istediğini iletti. Jüri üyeleri incelemek üzere tekneyi ziyaret ettiğinde tam da sahibinin istediği gibi bir modelin üretildiğini gördü. Ayrıca mürettebatın çalışmasını kolaylaştıran, boydaşlarından çok daha geniş mutfak ve çamaşır yıkama bölümü de dikkatleri çekti. Sofistike tasarıma sahip aydınlık iç tasarım da etkileyici özelliklerinden biri olarak listede yer aldı.

40 Metre Üstü Yarı Deplasman ya da Planing Motoryat: Utopia IV

İtalyan Tersane Rossininavi'nin suya indirdiği 63 metre boyundaki Utopia IV'ün de işi, rakipleri çok güçlü olduğundan kolay değildi. Jüri üyeleri bu kategoride adayların motor gücü ve yakıt tüketimine odaklandı. Adaylar arasındaki en hızlı süperyat Utopia IV de ödülün sahibi oldu. Zira Utopia IV, 33 knot hızda, saatte 2.000 litre yakıt tüketiyordu. Performansının dışında rakiplerinden daha geniş yardımcı bot garajı, beach club'ı, güvertesi ve mürettebat alanları da jüri üyelerini etkileyen diğer özellikleri oldu.

299 GT Altı Deplasman Motoryat: Mimi La Sardine

Jüri üyeleri bu kategorideki tüm adaylara baktığında bir tanesi açık ara önde yer alıyordu: 5.000 deniz millik menziliyle Mimi La Sardine. Cantiere Delle Marche'nin ürettiği 33,5 metre boyundaki explorer tipi yatın dikkat çekici bir özelliği de Nauta Design'ın elinden çıkan “plaj evi” havasındaki iç tasarımı. Özellikle tamamlanmamış ahşap işler, seçilen organik malzemeler lüks ve sofistike havadan vazgeçmeden sıcak bir tatil ortamı yaratmış. Jüri üyeleri Mimi La Sardine'nin herkesin kendini çok rahat hissedebileceği gerçek bir aile teknesi olduğu ortak kararına varmış.

300-499 GT ve 30-47,9 Metre Arası Deplasman Motoryat: Viatoris

Polonyalı tersane Conrad Shipyard'dan “kendini bir otelde değil, evinde gibi hissedeceği” bir tekne üretmesini isteyen işadamının bu talebi sonucu ortaya 40 metrelik Viatoris çıkmış. Viatoris'in jüriyi en çok etkileyen yanı hacminin; tekne sahibi, misafir ve mürettebat alanları ile ortak alanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılmasıydı. Ayrıca 8 knot'lık ekonomik seyrinde 11.000 deniz mili menzil kat edebilmesi, doğru konumlandırılmış dört katlanır balkonu, geniş pencerelerin tüm deniz manzarasını içeriye taşıması da ödülü hak etmesini sağlayan özellikleri oldu.

300-499 GT ve 40 Metre Altı Deplasman Motoryat: Cecilia

Teknelerindeki yenilikçi çözümlerle her zaman dikkatleri üzerine çeken Wider Yachts, 49,6 metrelik Cecilia'yla da (Wider 165) bu özelliği sayesinde ödüle layık görüldü. Benzerlerinin aksine motor dairesini kıça değil başa yerleştirmeyi tercih eden Wider Yachts böylece Cecilia'da alt güvertenin orta alanında geniş bir konaklama alanı ortaya çıkarmış. Bu yerleşim, benzerlerine göre çok daha geniş mürettebat alanı yaratılmasına da olanak sağlamış. Daha az yakıt tüketen ve ses çıkaran motoru, her iki yana doğru açılan beach club'ı, taşıdığı etkileyici yardımcı bot ve denizaltısı, Cecilia'nın hanesine artı puanlar yazdırdı.

500-1.999 GT Arası Deplasman motoryat: Spectre

Benetti üretimi 69 metre boyundaki Spectre'nin deneyimli sahibinin isteği çok netti: Teknesi kesinlikle standartların ötesinde bir süperyat olacaktı. Aslında tekne sahibinin talepleri, bir tanesi hariç Benetti için çok da zor değildi. İş adamı teknesinin en yüksek hızının 21 knot olmasını istiyordu ki bu da tersanesinin daha önce ürettiği bu boy tekneninkinden 5 knot daha fazlaydı. O yüzden gövde yapısında değişikliğe gidildi, motor gücü artırıldı. Akıllıca düzenlenmiş iç yerleşimi, katlanan bir platform aracılığıyla doğrudan denize ulaşan spor salonu da Spectre'nin öne çıkan özellikleriydi.

Vira Haber