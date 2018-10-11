“Marinalarda yaşanan kira artışları kaldırılamaz seviyede”

İMEAK Deniz Ticaret Odası 9. Dönem 7. Meclis Toplantısı Fındıklı’daki genel merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya katılması beklenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Külliye’de yapılan davet sebebiyle toplantıya katılmazken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun saat dört buçukta toplantıya katıldı.

Deniz Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda geçtiğimiz günlerde tebliği yayınlanan Türk Lirası’yla sözleşme zorunluluğu önemli gündem maddeleri arasındaydı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni vergi ve mali işler danışmanı Murat Erişti’nin Türk Lirası’yla ticaret yapma zorunluluğu getiren yönetmelikle ilgili bir sunum yaptı. Türk Lirası’yla sözleşme yapma zorunluluğu getiren yönetmelik ile ilgili söz alan İMEAK DTO 13 No’lu Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Muhtaroğlu bu uygulamanın ciddi sonuçları olacağını ve bir an önce bu girişime son verilmesi gerektiğini söyledi. Uygulamanın ülkemize döviz girmesini isterken, döviz girişine engel olacak bir yanı olduğunu söyleyen Muhtaroğlu, uygulama yürürlüğe girerse ocak ayında yarı yarıya personel azaltmaları gerektiğini söyledi.

“Yüzde 100 doluluk kapasitesinde yakıt masrafının yüzde 80’ini karşılayabiliyoruz”

Toplantıda söz alan 31 No’lu komite Başkanı Kasım İnandı, “Kabotaj hattında denizciliğimizin sürdürülebilmesi için ÖTV üzerinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var” dedi. Kasım İnandı denizcilik sektörünün ÖTV konusunda verilen teşvikleri ellerinden alınır korkusuyla fazla gündeme getirmekten çekindiğini belirtip, taleplerini ÖTV üzerinde olmadığını söyledi. İnandı ÖTV teşvikine benzer yeni bir teşvikin başka bir isimle uygulanması gerektiğini söyledi. İnandı “Yüzde 100 doluluk kapasitesinde sadece yakıt masrafının yüzde 80’nin karşılayabiliyoruz” dedi.

Kıyılarımız S.O.S veriyor

Toplantıda söz olan Yılmaz Ulusoy “Bu ülkenin üç tane şeyi var: Kum, Deniz, Güneş… Bunlardan denizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Çünkü tabiatla uğraşırsanız Allah’ın gazabına uğrarsınız. Tabiatı geri getiremezsiniz. Antalya çanağı 400 km, burayı başıboş bırakırsanız olmaz. Geçici tedbirle halletmeye çalışırsanız olmaz. Türkiye’ye gelen turistin yüzde 44’ü Akdeniz’e geliyor. Eğer Akdeniz’i kaybedersek yanarız” dedi.

Toplantıda söz alan Sualtı Hizmetleri ve Liman İnşaatı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Kolçalar, “Sektörümüzün 35 senedir süren barınma sorunu bir türlü çözülemiyor. Türkiye’ye yakışmayan çağdışı manzaralarla yat tamiri yapıyor. Elimizdeki müşteriler kaçıyor` derken, 41 No’lu Meslek Komitesi Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Trabzon ve Soçi limanları arasında deniz ticaretinin tekrardan başlatılması için Rusya Büyükelçisi’nin Trabzon Limanı’na ziyarette bulunduğunu belirtti.

“Palamut bol”

Toplantıda söz alan 1 No’lu Meslek Komitesi Başkanı Murat Kul, palamutun bu sene yüzleri güldürdüğünü söylerken, yakıt fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. Kul, “Deniz temizliği bizim önceliğimiz. Palamut bol bu sene Allah çok verdi. Fakat 2.5 liradan aldığımız akaryakıtı 5 liraya alıyoruz ama palamutun fiyatı aynı. Avladığımız balığın 10 lirasının 7 lirasını akaryakıta veriyoruz. Bir gün balık Hopa’da bir gün İstanbul’da. Balığı takip ederken çok akaryakıt harcıyoruz” dedi.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hüseyin Kocabaş, 700 civarı gemiden oluşan Türk koster filosunun yüzde 50’den fazlasınin 20 yaş üzerinde olduğunu söyledi. “Koster filosunun yenilenmesi Türkiye’nin layık olduğu beyaz bayrak açısından son derece önemlidir” diyen Hüseyin Kocabaş, “Koster yenileme projesine desteğin sürmesi ve hurda teşviki konusu en öncelikli taleplerimiz arasında” dedi.

Toplantıda söz alan Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan Saim Oğuzülgen, kılavuz kaptanlığın birinci önceliğinin can ve mal emniyetini sağlamak olduğunu söyledi. Kaptan Saim Oğuzülgen, kılavuz kaptanların verdiği hizmetin ranta kurban edilmemesini talep etti.

“Yabancı bayrak cari açığı etkiliyor”

Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı geçtiğimiz cumartesi günü tebliği yayınlanan Türk Lirası’yla sözleşme zorunluluğu getiren yönetmelikle ilgili konuşan Tamer Kıran, üzerinden geçilmesi gereken beş önemli konu olduğunu ve bunları bakanlığa ilettiklerini belirtti.

Deniz taşımacılığında yabancı bayrağa geçiş ile ilgili de konuşan Kıran, “Dış ticaret yüklerinin taşınmasında piyasada iş yapan armatörlerimizin büyük çoğunluğu yabancı bayraklı. Bu durumun cari açığa etkisi oluyor. Yabancı bayraklı gemilere döviz ödemek zorundayız” dedi.

Gemi inşa sektörüne de değinen Kıran gemi inşa sektörü için “Yüksek yerli katma değere dayanması sebebiyle cari açığı kapatır, istihdam ve işsizliği azaltılmasında rol oynar” dedi. Özellikle kuzey ülkelerinden gemi inşa sanayine yoğun bir şekilde talep gelmeye devam ettiğini söyleyen Kıran, Türk bankalarının teminat mektuplarının yabancı firmalar tarafından kabul edilmemesinin sıkıntı yarattığını belirtti.

“Deniz araçlarının bağlanması Hopa’dan İskenderun’a kadar problem”

“Deniz araçlarının bağlanma sıkıntısı Hopa’dan İskenderun’a kadar sıkıntısı yaşanan bir durumdur” diyerek bu konudaki sıkıntılara da değinen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul’da bu konunun daha fazla sıkıntı yaşattığını söyledi. Kıran çok fazla tekne olmasının bu konuda temel sıkıntılardan birini teşkil ettiğini belirtti. Kıran, ayrıca Yenikapı barınağında yakıt yağ başlarına tesis edilen alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Türk limanlarından geçen yıl 471 milyon ton yük elleçlendiğini söyleyen Kıran, bunun önemli ve dikkate değer bir miktar olduğunu söyledi. Fakat 1980 yılında yapılan iskelelere bugünün şartlarıyla deprem raporu istenmesi limanlar için sıkıntı yaşattığını belirtti.

“Yenikapı’ya cruise limanı olabilir”

Tamer Kıran ülkemizde yapılan kruvaziyer turizminin katma değerinin çok yüksek olduğunu ve normal bir turistin dört, beş katı ülkeye döviz getirdiğini belirterek bu alanın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kıran, “Bu yüzden cruise konusuna önem vermek gerekiyor. 15 Temmuz’dan sonra çok hızlı şekilde cruise firmaları ülkemize gelmekten vazgeçti. Galataport’un bitmesi bekliyoruz ama bu da kısıtlı olacak. Yenikapı’nın oraya cruise gemilerinin yanaşabileceği bir yapılanma olabileceği kanaatindeyiz” diyerek kruvaziyer turizmine dikkat çekti.

“Marinalarda yaşanan kira artışları kaldırılamaz seviyede”

Marinalarımızın çok ciddi kira yükleri yaşadığını da belirten Kıran, “Bir yandan enflasyonla mücadele ederken devletin marinalara senin yıllık kirana yüzde 46 zam yapıyorum demesi bize vatandaş olarak ciddi hayal kırıklığı yaşatıyor” dedi. Kıran bir milyon amatör denizci projesiyle ilgili marinaların sadece zenginlerin yeri olmaktan çıkartılıp halka açılmasının bu projenin önemli bir ayağı olacağını söyledi. Kıran, “Bu kira artışları kaldırılamaz ve yaşanamaz bir hal almış durumdadır. Denizci millet, denizci ülke olmak istiyorsak bunun toplumumuza anlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“70 puan zorunluluğu kalkıyor”

Toplantıda son olarak söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ilk olarak Külliye’den yapılan davet nedeniyle toplantıya katılamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’un selamlarını iletti.

Selim Dursun Türk gemi adamları ve kılavuz kaptanlarını yakından ilgilendiren gemi adamları ve kılavuz kaptanların YDS'den 70 puan alması zorunluluğuyla ilgili maddenin değişeceğinin müjdesini verdi.

Bu madde için "kılavuz kaptanlarla" ilgili kısımda değişiklik yapılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın kabul ettiğini ve gerekli düzenleme yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulup resmi gazetede yayınlanabileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un değişiklik yapılacağını söylemesinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi. Toplantıda son olarak söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ilk olarak Külliye’den yapılan davet nedeniyle toplantıya katılamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın selamlarını iletti.

Selim Dursun Türk gemi adamları ve kılavuz kaptanlarını yakından ilgilendiren gemi adamları ve kılavuz kaptanların YDS'den 70 puan alması zorunluluğuyla ilgili maddenin değişeceğinin müjdesini verdi.

Bu madde için "kılavuz kaptanlarla" ilgili kısımda değişilik yapılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın kabul ettiğini ve gerekli düzenleme yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulup resmi gazetede yayınlanabileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un değişiklik yapılacağını söylemesinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Türkiye’nin geleceğinin denizlerde olduğunu söyleyen Selim Dursun, "Yüzümüzü denize dönmeli dünyanın denizci ülkelerinden olmalıyız. Denizlerden ne kadar istifade edebildiğimizin muhasebesini her zaman yapabilmeliyiz. Biz tartışmasız bir deniz ülkesiyiz" dedi. Akdeniz havzasının dünya deniz ve okyanuslarının yüzde 1'ini kapladığını ve ticaretten yüzde 25 pay aldığını söyleyen Selim Dursun, ama Türk denizciliğinin Akdeniz'den aldığı payın yeterli olmadığını belirtti.

“Bugüne kadar denizciliğimize büyük destek veren kendisi de bir kaptan çocuğu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bu konuda destek oluyor” diyen Selim Dursun 2003’ten beri denizciliğimizin yükselişte olduğunu ve hedefin denizcilik hacmini 3.5 milyar dolara çıkartmak olduğunu söyledi.