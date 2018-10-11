İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Genel Merkez Binası'nda gerçekleşen toplantıya katılması beklenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Külliye'de gerçekleşen bir davet yüzünden meclis toplantısına katılamadı. Bakan Turhan, Meclis Toplantısı'na Bakan Yardımcısı Selim Dursun aracılığı ile selamılarını iletti.

Selim Dursun toplantıda Türk gemi adamları ve kılavuz kaptanlarını yakından ilgilendiren gemi adamları ve kılavuz kaptanların YDS'den 70 puan alması zorunluluğuyla ilgili maddenin değişeceğinin müjdesini verdi.

Bu madde için "kılavuz kaptanlarla" ilgili kısımda değişilik yapılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın kabul ettiğini ve gerekli düzenleme yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulup resmi gazetede yayınlanabileceğini söyledi.

Toplantıda konuyla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da "50 yaşından sonra bu insanlar nasıl İngilizce öğrenecek" diye serzenişte bulunmuştu. Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un değişiklik yapılacağını söylemesinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Haber: Kemal Can Kayar - Virahaber