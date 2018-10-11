Türk P&I Sigorta'dan Denizde Emniyet

Su Araçları Sorumluluk Sigortası alanında hizmet veren Türk P&I Sigorta ile Yat Yönetimi ve Eğitimleri konularında faaliyet gösteren Xone Superyacht, denizlerde emniyeti artırmak üzere farkındalık sağlamak amacı ile yaratıcı bir proje ile bir araya geldi.

Proje çatısı altında yatlarda emniyet, bakım, onarım, yönetim ve işletme, personel eğitim ve birçok konuyu ele alan video serileri Youtube kanallarında yayınlanmaya başladı.



Denizde Emniyet konulu projenin yayınlanan videoları, Denize Adam Düştü, Gemi Terk ve Yangın talimlerini aktarıyor. Videolar, teknede yapılması gereken talimler, teorik ve uygulama anlamında geniş bilgi sunuyor.



İşte o videolar;













Vira Haber