Yalıkavak Marina, Golden Goose'u Ağırlıyor!

Bu heyecan verici yeni mağaza, Yalıkavak Marina'nın sunduğu birinci sınıf alışveriş imkanlarını daha da genişleterek, marinayı dünyanın dört yanından gelen ziyaretçiler için daha da büyüleyici ve dinamik bir destinasyon haline getiriyor.

Marina içinde yer alan Fioreria Golden, Yalıkavak Marina'nın seçkin marka, restoran ve mekanlardan oluşan etkileyici koleksiyonuna yaratıcılık ve seçkinlik katıyor. Akdeniz'in en prestijli marinalarından biri olan Yalıkavak Marina, ziyaretçilerine benzersiz ve lüks bir deneyim sunmak konusunda mükemmelliğe olan bağlılığıyla tanınmaktadır.

Yalıkavak Marina, Fioreria Golden'ın da eklenmesiyle, en iyi uluslararası markaları arayan seçici müşteriler için bir merkez olma ününü pekiştiriyor. Golden Goose'un bu konsept mağazası, ziyaretçilerin satın aldıkları ürünleri el yapımı çiçek kreasyonları, kumaş süslemeler ve özel tasarımlarla kişiselleştirmelerine olanak tanıyan benzersiz bir birlikte yaratma deneyimi sunuyor. Yalıkavak Marina ve Golden Goose arasındaki bu yeni iş birliği, marinanın ziyaretçilerine olağanüstü deneyimler ile premium alışveriş fırsatları sunma vizyonunun bir yansıması.

Yalıkavak Marina'nın kalbinde yer alan Fioreria Golden mağazası, marinanın canlı atmosferini tamamlayan şık ve davetkar bir alana sahip. Ziyaretçiler mağazayı ziyaret ederken, markanın ikonik stilini ve kalitesini somutlaştıran, özenle seçilmiş Golden Goose ürünlerini keşfedecekler. Spor ayakkabıdan giysiye kadar her ürün, Golden Goose'un yenilikçi kalite anlayışını taşımaktadır.

Yalıkavak Marina’daki Golden Goose mağazası, Ekim 2023 ortasına kadar ziyaretçilere eşsiz anlar sunmaya devam edecek. Yalıkavak Marina, ziyaretçilerini bu yaz Golden Goose’un cazibesini ve marinanın büyüleyici atmosferinde bekleyen sayısız keyifli deneyimi yaşamaya davet ediyor.

Vira Haber