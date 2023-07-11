Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 Sporcu Temsil Edecek
Japonya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-30 Temmuz tarihlerinde Fukuoka kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Merve Tuncel, Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Hüseyin Emre Sakçı temsil edecek.
Vira Haber
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