İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. SU SPORLARI

  3. Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 Sporcu Temsil Edecek
Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 Sporcu Temsil Edecek

Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 Sporcu Temsil Edecek

Japonya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

A+A-

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-30 Temmuz tarihlerinde Fukuoka kentinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Merve Tuncel, Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Hüseyin Emre Sakçı temsil edecek.

Vira Haber

Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.