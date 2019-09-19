Yalıkavak Marina, Monaco'da Türkiye'yi temsil ediyor

The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen, yine TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi Yalıkavak Marina, 25-28 Eylül tarihlerinde Port Hercules’de gerçekleşecek Monaco Yacht Show 2019’da dünya yatçılık sektörünün profesyonelleri ve yat severlerle buluşacak.

Yalıkavak Marina’nın dünya sahnesinde Türk yatçılık turizminin elçisi olma vizyonu ile uyumlu tüm uluslararası etkinliklere aktif olarak katılma kararlılığını dile getiren Marina Direktörü Deniz Akaltan sözlerine şöyle devam ediyor: “Yalıkavak Marina olarak, Türkiye’yi temsil etme gayemizin bir parçası olarak dünya çapında önemli fuar ve sergilere katılmaya devam ediyoruz. Monaco Yacht Show, Türkiye’yi ve Yalıkavak Marina’yı, lüks yaşam stili tutkunları ve deniz aşıkları için bir numaralı destinasyon yapmak adına büyük fırsatlar sunuyor. Monaco Yacht Show konukları için çok özel bazı teklifler hazırladık. Her yıl, Türkiye’nin göz alıcı mavi denizlerinde seyreden uluslararası teknelerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Bodrum’u ziyarete gelen turistlerden oluşan 2 milyon konuğumuza yüksek kaliteli hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin Riviera’sı olarak bilinen Bodrum Yarımadası’nı ve Yalıkavak’ı profesyonel uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ederek, Türkiye’yi dünya çapında temsil etmek gibi onurlu bir misyonu sürdürüyoruz.”