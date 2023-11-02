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Yalova Liman Sahasında 80 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Yalova Liman Sahasında 80 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyonda 80 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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Bolat, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini aktaran Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, ekipleri başarılarından dolayı tebrik ederken, görevlerinde kolaylık diledi.

Vira Haber

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