‘Türkiye Yüzyılı Kruvaziyerin Yüzyılı Olabilir’

Masmavi denizleri, birbirinden eşsiz koyları, teknik donanımların en üst düzeyde olduğu limanları ile tam bir kruvaziyer cenneti olan Türkiye, kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden biri olma yolunda ilerliyor. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 43.1 arttı. Kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre % 114 artış gösterdi.

Kuşadası Limanı Zirvede, İstanbul Takipte

Altyapı hizmetleri ve teknik donanımları ile birbirinden önemli kruvaziyer limanlarına sahip olan Türkiye, son dönemlerin kruvaziyer turizminde öne çıkan ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkemizde cruise firmalarının en uğrak limanını Kuşadası Limanı oluşturuyor. Kuşadası Limanı’nı İstanbul limanları takip ediyor. Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Galataport Limanı’nın açılması kruvaziyer limanlarımızın kalitesini de artırdı. Çeşme ve Bodrum limanları da önde gelen limanlarımız arasında yer alıyor” dedi.

Yüzde 66,7 Oranında Bir Artış Var

Çavuşoğlu, 2022’de 993 kruvaziyer gemisinin ülkemize geldiğini, aynı yıl kruvaziyer yolcu sayısının ise 1.010.767 kişi olduğunu belirtti. 2022 yılına ait değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısının Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükseldiğini söyledi. Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Çavuşoğlu, “Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu bir milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yatırımların Sürdürülebilir Olması Gerekiyor

Akdeniz Çanağı’nın tüm güzelliklerini ve Karadeniz’in eşsiz özelliklerini aynı anda yaşatabilen başka bir turizm destinasyonu olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Camelot Maritime olarak sürekli özel sektörün denizcilik alanına yatırım yapması gerektiğini söylüyoruz. Sadece özel sektör değil kamu tarafının da bu konuda yatırımlarla özel sektöre katkı sunması gerektiğini her platformda vurguluyoruz. Vurguladığımız bir diğer konu ise 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede denizcilik bakanlığının mutlaka kurulması konusudur. Denizcilik ile ilgili kurulacak bakanlığımız ile birlikte sektörün ivme kazanacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

Kruvaziyerin Yükselen Değeri: Akdeniz Çanağı ve Karadeniz

Kruvaziyer turizminin dünyada hızla gelişen ve bulunduğu ülkeye, şehre oldukça yüklü gelir bırakan, orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir turizm çeşidi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu,“Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar Kuzey Amerika, Güney Amerika ve tropik adalar ön planda idi. Günümüzde Uzak Doğu, Kutuplar, Baltık Denizi Bölgesi, Arap Yarımadası, Kızıldeniz, Karadeniz ve özellikle Akdeniz Bölgesi gerek pazarlama stratejisi gerekse kruvaziyer destinasyonlarında yeni güzergahlar yaratması bakımından dikkat çekiyor. Akdeniz Çanağı, kruvaziyer destinasyonları için giderek yükselmekte olan bir yıldız olduğundan, Güney Amerika destinasyonundan sonra ikinci sıraya yükseldi ve son yıllarda kruvaziyer turizmin gözdesi haline geldi. Eğer doğru yatırımları sürdürülebilir kılabilirsek, Türkiye yüzyılını kruvaziyerin de yüzyılı yapabiliriz” dedi.

En Çok Turisti Kıta Avrupası, Rusya ve Irak’tan Alıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının 2020 yılında 15.963.997 kişi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “2021 yılında ülkemize gelen turist sayısı 30.040.000 kişiye ulaşmıştır. 2022 yılında ise 51.039.000 kişi seviyesine erişmiştir. Ülkelere göre baktığımızda, 2022 yılında Rusya’dan 5.232.611, Gürcistan’dan 1.514.813, Kazakistan’dan 712.136, Azerbaycan’dan 683.834, Ukrayna’dan 675.467 turistin ülkemizi ziyaret ettiğini görüyoruz” dedi. 2022’de yurt dışına çıkan toplam Türk turist sayısının 7.266.773 kişi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “2022 yılında ülkemizden kıta Avrupası’na (Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, Birleşik Krallık) 1.384.985 turist çıkış yapmıştır. Kıta Avrupası’nı ülke bazında Irak izlemiştir. Ülkemizden Irak’a giden turist sayısı 1.041.681 kişi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’den Bulgaristan’a 854.479 turist giderken Gürcistan’a giden turist sayımızın 762.745 kişi olduğunu görüyoruz.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemize gelen turistlerin kişi başı harcamalarının 2020 yılında 762 dolar, 2021 yılında 785 dolar, 2022 yılında 1.096 dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Çavuşoğlu, 2022’de yurt dışına giden Türk turistlerin kişi başı ortalama harcamasının 589 dolar olduğunu söyledi.

Denizcilik sektöründe hizmet veren Türk firmalarının son dönemlerde kruvaziyer gemilerine hizmet verme volümlerinin büyüyerek arttığını ifade eden Cemelot Maritime Genel Müdürü Gürbüz Can, “İnanıyoruz ki; dünya gemi inşaa ve tamir sektöründe çok iyi yerlerde olan gemi inşaa sanayimiz bu alanda daha iyi yerlere gelecektir. Bu anlamda gemi inşaa sektörü desteklenmeli ve alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Böylelikle kruvaziyer sektörünün turizm gelirlerine olan etkilerinin gemi inşaa/onarım ve yan sanayiye de ciddi ekonomik katkıları olacağına eminiz.” dedi.

Vira Haber