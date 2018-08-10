Yalova Su Ürünleri kontrol şubesine yeni tekne

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, su ürünleri açısından Kocaeli'den, Bursa'ya kadar uzanan şeritte Marmara Denizi'nde etkin bir denetim yaptıklarını belirtti.

Parıldar, su ürünleri ve deniz denetimlerinde kullanılan 12 metrelik, "Yalova" adlı su ürünleri kontrol ve denetim teknesini tanıttı.

Parıldar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol Şubesinin kullandığı teknenin radar sistemleriyle donatıldığını ve tekneyi 2017 nisan ayından beri kullandıklarını belirtti.

Marmara Denizi'nde 2018 yılındaki denetimlerin 2017 yılına göre arttığını ifade eden Parıldar, şunları kaydetti:

"Yalova, Marmara'da su ürünleri kontrol ve denetimi açısından çok önemli görevler yapıyor. 2017 yılının nisan ayında aldığımız, tekne ile denetim kabiliyetimiz arttı. 7 metrelik bir teknemiz daha var. Diğer tekne dalgalı havalardaki denetimlerde bize biraz daha zorluk çıkartıyordu. 12 metre uzunluğundaki bu yeni tekne personel güvenliğimiz açısından da çok daha iyi.

Biz Kocaeli'den Bursa'ya kadar uzanan şeritte Marmara Denizi'nde etkin bir denetim yapıyoruz. Geçen yıl yaptığımız 765 denetimin 116'sı deniz denetimi. Bu 116 gün gece gündüz denetim yapmışız demek. Arkadaşlarımız senenin 3'te birini denizde geçirmişler. Su Ürünleri Şubemizde 7 personelimiz var. İlçelerdeki personelleri de zaman zaman değerlendiriyoruz. Türkiye'de de su ürünleri denetim ekibimiz örnek bir ekiptir. Çok alçak gönüllü olmaya gerek yok. Hem çalışma performansı, hem de özveri açısından iddialıyız."

Ardından tekneyle denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında balıkçı tekneleri incelendi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hayrullah Kaya da yapılan denetimler hakkında teknik bilgiler verdi. Kaya, yoğun olarak kaçak midye avcılığıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Vira Haber