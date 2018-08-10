Galataport 2020 yılında açılacak

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bankalarla yeniden yapılandırma anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılandırma anlaşmasının '2 yıl faiz, 4 yıl ana para artı faiz ödemeli' olduğunu belirten Şahenk "Biz ne bir kesinti ne de iskonto istiyoruz. Bütün bankalarımız ki -burada teminatsız olan bankalarımız da vardı- hepsi yüzde 150'ye yakın teminatlanmış da oluyor" şeklinde konuştu.

Sabah’ın haberine göre Şahenk, "Biz gerçekçiyiz. Gerekirse kol keseriz vücudu kurtarırız. Ama tek şey var, gerçeği görerek yaşamak. Biz bu ekiple iki sene sonra nelere imza atarız biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğuş Grubu'nun bankalara sunduğu programla ilgili konuşan Hüsnü Akhan, "Yeniden vadelendirmenin arkasında olduklarını göstermek için ana hissedarlarımız olan Şahenk ailesi ilave olarak gayrimenkul ipoteği ve şirket rehni teminatlarıyla imza veriyor. Biz programa çok inanıyoruz, bankalarımız bu programa son derece olumlu yaklaştı. Tahmin ediyorum en kısa zamanda imza aşamasına geleceğiz. Ve o çerçevede bir yol haritamızla yolumuza bakacağız" dedi.

GALATAPORT 2020'DE BİTECEK

Galataport projesiyle ilgili açıklamalar yapan Şahenk, Galataport'un 2020 Şubat veya Mart ayında tamamlanacağını söyledi.

CEO Hüsnü Akhan ise, "Şubat 2020'de Peninsula otel hariç bütün Galataport, kruvaziyer limanı, ofisleri ve alışveriş mekânlarını açıyoruz. Peninsula Otel Mayıs 2020'de açılacak. 3'ü Türkiye'de, 4'ü Yunanistan'da, 3'ü de Hırvatistan'da olmak üzere 10 marinamız var. Karadağ'da da bir marina yatırımı yapıyoruz. 2-3 haftaya Ortadoğu'nun en güzide yerlerinden birinde marina anlaşmasını imzalarız." Dream'in 1.2 milyar dolarlık bir değere ulaştığını belirten Ferit Şahenk, "Hedefimiz bunu 7-8 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.

Vira Haber