Lüks yatların tercihi Yalıkavak Marina

Bağlama kapasitesi bakımından Türk marinaları arasında ilk sırada yer alan Yalıkavak Marina, 620 bağlama kapasitesi ile yatlara ev sahipliği yapıyor. Bodrum'un en güzel körfezinde yer alan Yalıkavak Marina, her boyuttaki yat için ideal bağlama olanakları sunuyor.

Türkiye'nin en popüler yat turizmi bölgelerinden birinde yer alan Yalıkavak Marina, eşsiz lokasyonunda, süper ve mega yatlar için birinci sınıf servis olanakları sunuyor. Bağlama kapasitesi bakımından Türk marinaları arasında ilk sırada yer alan Yalıkavak Marina, toplam 620 bağlama kapasitesi ile yatlara ev sahipliği yapıyor. Bodrum'un en güzel körfezinde yer alan Yalıkavak Marina, her boyuttaki yat için ideal bağlama olanakları sunuyor.

2012 ve 2013 yıllarında tamamen yeniden inşa edilen Yalıkavak Marina, 2018 yılında, The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından ‘Yılın Süper Yat Marinası’ kategorisinde Altın Çapa ödülüne layık görüldü. Ödül, sektördeki iş ve hizmet kalitesi standartlarının en yüksek derecesi olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 25 yıl önce The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından oluşturulan Altın Çapa Ödül Programı, tekne sahiplerine sunulan tesislerin ve hizmetlerin kalitesini ve seviyesini değerlendirerek, kısa veya uzun süre konaklama ve güvenilirlik alanlarında en itibarlı ölçek haline geldi.

Lüks mega yatlar, 2018 sezonunun başlangıcından itibaren Yalıkavak Marina’yı tercih ediyor;

1. İtalya'da Fincantieri tarafından inşa edilen motor yat Ocean Victory, 140 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük 10 yatından biri. Lüks yatın, sofistike dış tasarımı ve mühendisliği Espen Oeino, iç kısmı ise Alberto Pinto tarafından tasarlandı. Ocean Victory yatında yedi güverte, helikopter iniş alanı, helikopter hangarı ve bir servis botu bulunuyor.

2. 2010 yılında Lurssen Yachts tarafından inşa edilen, 90 metrelik mega yat Phoenix 2’nin mükemmel iç ve dış tasarımı Winch Design imzası taşıyor. Yatın güneşlenme terasında açık hava sineması ve ayrı bir jakuziye de sahip büyük bir yüzme havuzu bulunuyor. Yatın gökyüzü salonunda ise cam ekranlarla zenginleştirilmiş bir yemek salonu var. New York’un 1930'lar döneminden esinlenerek tasarlanan ana süiti muhteşem bir panoramik deniz manzarasına açılıyor.

3. Benetti tarafından tasarlanan 90 metrelik Lionheart yatı, çelik gövde ve alüminyum üstyapısı ile tam deplasmanlı bir mega yat. Stefano Natucci, yatın dış tarafını Benetti'nin tasarımcı ekibiyle iş birliği içinde tasarladı, yatın iç tasarımı ise Green & Mingarelli tarafından tasarlandı.

4. Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Moonlight II, ilk uzunluğu 85 metre olarak 2005 yılında Yunan tersanesi Neorion tarafından inşa edildi. 2015 yılında yatın boyu uzatıldı ve 91.4 metreye çıkarıldı. Dünyanın en büyük yüz yatı listesinde de yer alan Moonlight II, 18 kamarada 36 konuğa konaklama imkânı sunuyor ve ayrıca yatta34 mürettebat görev yapıyor. Moonlight II, 7.000 deniz mili üzerinde menzili ile ikmal yapmadan Atlantik Okyanusu'nu geçebiliyor.

5. Alman tersanesi Lurssen tarafından inşa edilen Valerie Yatı, ilk olarak Firebird adıyla denize açıldı. 85 metrelik yat 6 lüks süiti ile 12 misafire kadar konaklama imkânı sunuyor. Yatın gövde tasarımı Espen Oeino, iç tasarımı ise Reymond Langton Design tarafından gerçekleştirildi.

6. 1921 yılında özel olarak inşa edilen SS Delphine Yatı, Horace Dodge tarafından inşa edildi.

“SS Delphine”, 1893 ile 1930 yılları arasında inşa edilen büyük Amerikan buharlı yatları arasında, günümüzde hala orijinal buharlı motorları ile çalışan tek yat. Yatın uzunluğu 78,58 metre ve maksimum hızı 12 deniz milidir. Yat 26 yolcuyu ağırlayabilirken, 24 ile 30 kişi arası mürettebat bulundurabiliyor.

7. Türk tersanesi Turquoise Yachts tarafından inşa edilen göz kamaştırıcı GO yatı, 77 metre uzunluğundadır. İlk seyrini 2018’in Mart ayında yapan GO yatının dış tasarımı H2 Yacht ve Turquoise iş birliğinin eseridir.

8. Özel olarak yaptırılan OKTO yatının göz alıcı dış tasarımını ünlü yat mimarı Andrea Vallicelli, iç tasarımını ise Alberto Pinto gerçekleştirdi. Yatın muazzam mühendislik çalışması İngiliz BMT Nigel Gee tarafından yapıldı. Yatta helikopter platformu, suni akışlı bir yüzme havuzu, 2 jakuzi, ana kamarada açılıp kapanan teras ve daha fazlası yer alıyor. Göz kamaştırıcı 66 metrelik OKTO yatı, 5 geniş kabinde 11 kişinin rahatlıkla konaklayabilmesini sağlıyor.

9. 63,3 metrelik Force Blue motor yatı, 2002 yılında Royal Denship tarafından inşa edildi. Caterpillar motorları ile maksimum 18 deniz mili hıza ve 14 deniz mili seyir hızına sahip olan motor yat, 6 kabin ile 12 kişiye kadar konaklama imkânı sunuyor. Ole Rune Design ve Christensen & Rottbell, yatın iç tasarımından sorumluyken, Ole Steen Knudsen ise dış tasarımını gerçekleştirdi.

10. 61 metrelik motor yatı 'Athina III', Feadship tarafından Hollanda'da özel olarak üretildi. 2011 yılında yenilenen yatın lüks iç tasarımı McMillen Design tarafından üstlenildi. Athina III'ün iç yerleşimi, 1 ana süit, 1 VIP süit, 2 çift kişilik kabin ve 2 ikiz kabin içeren, toplam 7 kamarada 13 kişinin rahatça konaklayabileceği şekilde tasarlandı. Ayrıca rahat ve lüks bir yat deneyimi sunmak için 8 kamarada 18 kişilik mürettebatı da taşıyabiliyor.

11. 57 metrelik MESERRET II yatı, 1978 yılında inşa edildi ve 2010 yılında baştan aşağı yenilendi. Lüks yatın sofistike dış tasarımı ve mühendisliği, De Vries Lentsch'in eseridir. Meserret II'nin iç mekân düzeni 9 kamara ve 12 kişi kapasitelidir. Lüks yatın mürettebat sayısı 16 kişidir.

12. Yalıkavak Marina’nın en son misafirlerinden biri olan 56 metrelik Galaxy Yatı, 14 misafire

kadar konaklama imkânı sunuyor. Yatta, içerisinde ofis de yer alan bir ana süit, panoramik salon ve sıhhi alanları bulunuyor. İtalyan tarzı bir dış tasarıma sahip olan yatın üst güvertesinde bir VIP lüks kamara yer alırken kamaraların geri kalanı alt güvertede bulunuyor.

13. Nuvolari Lenard tarafından dizayn edilen “S” adlı 52 metrelik lüks motor yat ABD’de Palmer Johnson tarafından üretildi. “S” yatının iç mekân dizaynı, 5 kamarada 10 kişiye kadar konaklama imkânı sağlarken, 8 mürettebatlık bir alana da sahiptir. Lloyds Sınıf Kuralları’na göre inşa edilen ve MCA uyumlu olan “S” Yatı, tik güverteler ile yarı deplasmanlı bir alüminyum gövde ve alüminyum üst yapıya sahiptir.

Eksiksiz ve profesyonel hizmet, birinci sınıf alışveriş ve unutulmaz bir tatil fırsatı sunan Yalıkavak Marina, önümüzdeki günlerde de her biri eşsiz süper ve mega yatlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Vira Haber