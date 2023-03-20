Yalova'da Feribottan Atlayan Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Yalova'da feribottan atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi yapan feribotta seyahat eden kimliği henüz öğrenilemeyen kişi kendini suya bıraktı.

Feribottaki yolcular durumu gemi personeline bildirdi. Feribottan denize can simidi atıldığı sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyle bölgeye geldi. Ekiplerin çalışmasıyla denize atlayan kişi kurtarıldı. Olay anı feribottakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Vira Haber