Yalova'da Konteyner Gemisinde Yangın Çıktı

Yangın, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesi'ndeki Liberya bayraklı 'SIYA' isimli gemide çıktı.

Boş olan ve tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangına denizden 5 adet römorkör ile karadan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangında can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da tersanede bulunan Liberya bayraklı SIYA isimli gemide çıkan yangın, denizden 5 adet römorkör ve karadan itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülmüş olup olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış, çevre kirliliği tespit edilmemiştir."