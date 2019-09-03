Yaptıkları yapacaklarının teminatı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısının açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında Ağustos ayı toplantı zabıtları onaylandı. Temmuz ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ağustos ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı toplantı Deniz Temiz Derneği/TURMEPA İzmir Eğitim Proje Koordinatörü Saygın Yörük’ün derneğin faaliyetlerini anlatan sunumuyla devam etti. Yörük, sunumunda dernek faaliyetlerinin yanı sıra deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekti.

Toplantı Saygın Yörük’ün sunumunun ardından IQ Plus Language Academy Koordinatörü Özlem Sağdıç Kıdık ve İngilizce Öğretmeni Burcu Sezen Tüker İngilizce eğitimleri hakkında üyeleri bilgilendirmesiyle devam etti. Daha sonra IQ Plus Language Academy’de eğitim alan Deniz Ticaret Odası üyesi firma çalışanlarına sertifikaları verildi.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının son gündeminde ise Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek konuşma gerçekleştirdi. Başkan Adem Şimşek konuşmasında şunları dile getirdi: “İMEAK Deniz Ticaret Odamızın 37. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 1982 yılında başlangıçta İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 734 üye ile kurulmuş olan bugün yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Deniz Ticaret Odamızın 37.’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca bugün Aliağa Şubemizin de kuruluşunun birinci yıl dönümü. Kuruluşumuzun bu meclis toplantımıza denk gelmesi de büyük bir tesadüf oldu ve ne güzel hep birlikteyiz, bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz” dedi.

Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak devam eden Şimşek şunları ifade eti: “ Vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha huzurunuzda kutluyorum. Ayrıca Denizlerimizde 1 Eylül itibariyle sona eren avlanma yasağının kalkmasıyla da yeni balık avı sezonunun tüm balıkçılarımız için bereketli geçmesini diliyorum” dedi.

Ağustos ayında düzenlenen Aliağa1. Denizcilik Sektör toplantısına da değinen Başkan Şimşek “ Geçen ay birincisini gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra da geleneksel hale getireceğimiz sektör toplantımızı güzel bir katılımla gerçekleştirdik. Bu toplantımızda denizci kardeşlerimizin sorunlarını dinledik ve çözüm bulma yolunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Ortak sohbet ve hareketle tüm sorunlarımızın üstesinden geleceğimize inancım sonsuzdur” dedi.

Şimşek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023’e kadar “1 milyon Amatör Denizci” hedefi doğrultusunda Aliağa Liman Başkanlığının, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa’daki diğer meslek odalarının destekleri ile yaklaşık 200 kişiye “Amatör Denizci Eğitimi ve sınavı” uyguladıklarının da altını çizdi.

Şimşek, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın başlatmış olduğu Denizcilik Sektörü Envanter Çalışmasına değinerek şunları ifade etti: “ Odamızın başlatmış olduğu çalışma denizcilik sektörünün envanter çalışmasıdır. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve ekibi bu çalışmaya çok önem veriyor. Denizciliğin tüm alt sektörlerinde başlangıç noktamızı ve sektörün mevcut durumunu tespit ederek, Türk denizciliğini küresel ölçekte öne çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmadan dolayı genel başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şimşek Ağustos ayı faaliyetlerinin ardından Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan gemi, yük ve konteyner istatistikleri üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından son buldu.

Vira Haber