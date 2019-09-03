İran petrolü için Kırım’dan teklif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelere saldırmazlık paktı önerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Biz Rusya olarak İran Körfezi bölgesinin kriz üreten bölge değil, güven ve istikrar bölgesi olmasını istiyoruz. Rusya’nın bu hususta sunmuş olduğu hareket planı mevcut. İran’ın da seslendirdiği önerileri var. Rusya ve İran’ın bu teklifleri tüm ülkeler tarafından görüşülmeye açık” ifadesini kullandı.

‘MASAYA DAVET EDİYORUZ’

Lavrov’un bu sözlerinden sonra İran Dışişleri Bakan Cevad Zarif, “Rusya en zor günlerimizde yanımızda yer almıştır. Stratejik partnerimiz Rusya’nın desteğini takdirle karşılıyoruz. Körfez konusunda İran Rusya ile hemfikir olduğu gibi çok daha ciddi ve bağlayıcı anlaşma yapmaya hazır. Körfeze kıyısı bulanan tüm ülkeleri masaya davet ederek aramızda saldırmazlık paktı imzalamayı öneriyoruz. Bu saldırmazlık paktı imzalanarak hayata geçirilmesi halinde çoğu zamanda yapıcı olmayan üçüncü güçlerin müdahalelerinden kurtulmuş oluruz” dedi.

NÜKLEER ANLAŞMA

Nükleer anlaşma ile ilgili Lavrov, “ABD İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çıkarak, Tahran yönetimini nükleer silahları dünyaya yayan suçlu ülke konumuna düşürmek istiyor. Rusya bu tuzağın farkında ve İran’ı anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeye davet ettik” dedi. Zarif ise anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerinin İran’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda anlaşmadan üçüncü çıkış adımının 5 Eylül’de Tahran tarafından atılacağını duyurdu.

LAVROV: ASTANA FORMATI GENİŞLETİLEBİLİR

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, “Suriye konusunda Astana süreci çerçevesinde gelinen noktayı da görüştük. Suriye’de bir an önce siyasi çözüm sürecine girilmesi için Anayasa Komitesi ile ilgili çalışmaların geldiği noktayı ele aldık. Ayrıca biz Rusya olarak Suriye görüşme formatının genişletilmesine de karşı değiliz” diyerek Almanya ve Fransa’nın da Astana sürecine dahil olabileceğini kaydetti. 16 Eylül’de Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da Astana üçlüsü Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya gelmesi planlanıyor.

İRAN PETROLÜ İÇİN KIRIM’DAN TEKLİF

Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’da Başbakan Yardımcısı ve Kremlin’in Kırım Yarımadası resmi temsilcisi Georgiy Muradov, İran’ın Kırım limanlarından yararlanabileceğini belirtti. Muradov, “Biz İran’a kendi limanlarımızı kullanmayı teklif ediyoruz. Günümüzde İran Süveyş kanalı ile Cebelitarık üzerinden petrolünü ihraç edemediği için Rusya ile İran’ın başka ülkelere bağlı olmadıkları Hazar Denizi’ni kullanabilir. İran’ın Hazar kıyısındaki limanlarından yüklenecek petrol, Rusya’da Volga nehrindeki “Volgodonsk” kanalını kullanarak ilk önce Karadeniz’e, buradan da Kırım Yarımadası limanlarına getirebilir. Biz de petrolü buradan Türkiye boğazları üzerinden dünya piyasalarına dağıtabiliriz” açıklamasını yaptı. Kırım yönetiminden yapılan bu açıklama Rusya’daki enerji uzmanları tarafından şüpheyle karşılandı. İran için Kırım çıkış yolunun pratikte imkânsız olmadığı, ancak uygulamada aşırı maliyeti nedeniyle tercih edilmesinin zor olacağı vurgulandı.

Vira Haber