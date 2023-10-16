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Yardım Malzemeleri Taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya Ulaştı

Yardım Malzemeleri Taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya Ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.

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Vira Haber

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