IBIA, Dijitalleşme Anketi İçin Sektöre Çağrı Yaptı

IBIA Dijitalleşme Çalışma Grubu'nun öncülüğünde yürütülen bu çaba, önümüzdeki IBIA Yıllık Konvansiyonu'nun öncüsü niteliğinde. Yakıt değer zincirine bütünsel bir genel bakış sağlamak amacıyla ankette şunlar vurgulanıyor:

Sektördeki dijital çözümlerin mevcut durumu.

Dijital ilerleme için potansiyel alanlar.

Bu tür dijital dönüşümleri engelleyebilecek zorluklar.

IBIA, sektör çapındaki katılımın yalnızca paha biçilmez içgörüleri teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda:

Mevcut dijitalleşme stratejilerinin derinliğini ve kapsamını değerlendirin.

Endüstri üyelerinin kullandığı mevcut dijital araçları tanımlayın.

Değer zincirinin dijitalleşmede öncelik gerektiren sektörlerini belirleyin çağrısında bulundu.

Bu anketten elde edilen veriler, kongredeki Dijitalleşme Oturumunun geliştirilmesinde etkili olacak. IBIA, gerçek dünyadaki içgörüleri, zorlukları ve fırsatları özetlemesini sağlayarak sektörün gelecekteki ilerlemesi için uygulanabilir stratejiler sağlamayı amaçlamakta.

IBIA Dijitalleşme Çalışma Grubu Başkanı Kenneth Juhls, “Denizcilik sektörünün dijital evriminde çok önemli bir andayız” dedi. Juhls; “Stratejilerimizin hem ihtiyaca cevap vermesi, hem de etkili olmasını sağlamak için sektörümüzün kolektif zekasına ihtiyacımız var. Bu anket, her paydaşın deneyimlerini ve içgörülerini dile getirmesi için bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Sektör üyelerinin ve paydaşların geri bildirimlerini 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar göndermeleri gerekiyor.

Ankete katılmak için: IBIA DİJİTALLEŞME ANKETİ

To participate in the survey: IBIA DIGITALISATION SURVEY

www.virahaber.com