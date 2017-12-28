Yarhisar Müze Gemisi kışında boş kalmıyor

Türk Donanmasında kırk yıl “ Keşif-Karakol” gemisi olarak görev yapmasının ardından, Gölcük Belediyesince yaklaşık on bir yıldır Kavaklı sahilinde, karada müze gemi olarak hizmet veren Yarhisar’a ziyaretler soğuk havalarda da aralıksız devam ediyor. Donanma kenti Gölcük’ün simgelerinden, Gölcük’ün ilk ve tek müzesi olan Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisine olan ilgi havaların soğumasıyla biraz azalsa da hiç boş kalmıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin ziyaretleriyle 2017’ın son günlerindeki toplam ziyaretçi sayısı 210.536’a yükseldi.

Yarhisar Müze Gemisini 210 bin 536 Kişi Ziyaret Etti

1980-1985 yılları arasında T.C.G.Yarhisar’da makine astsubayı olarak görev yapmış olan müze gemi müdürü, emekli astsubay İlhan Akbulut ziyaretlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Yazın ziyaretçi sayımız aylık ortalama bin 200 kişi civarıyken, kışın ziyaretçi sayımızda haliyle biraz düşüş oluyor. Soğuk havalara rağmen yine de aylık ortalama 900-1000 kişi civarındaki misafirlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle hafta sonları müzemizin açık olması sebebiyle, uzaktan Gölcük’te misafir olanlarla, genelde asker ailelerinin ilgisi fazla oluyor. Aşırı rüzgarlı havalar ile kar yağdığında misafirlerimizin güvenliği için güverteye çıkarmadan iç bölmeleri gezdirerek detay bilgilendirme yapıyoruz. 27 Ekim de 12. yılımıza girdik ve bu güne kadar ki toplam sayımızın 210 bin 536’ya yükselmiş olması bizleri çok mutlu ediyor. 2018 yılında daha çok misafirimizin ziyaret etmesini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber