Dünyanın en küçük adası ‘Tek Oda Yeter Adası’

Adıüstünde; Just Room Enough Island (Tek Oda Yeter Adası) üzerinde yaşam olan dünyanın en küçük adası, ABD’nin New York eyaletine bağlı Alexandria Körfezi’nde bulunuyor.

Tenis kortu büyüklüğündeki ada, St. Lawrence Nehri üzerinde. 306 metrekare genişliğindeki adada bir ev ve bir ağaç var.

‘Dünyanın yaşanabilir en küçük adası’ 1950 yılında Sizelands ailesi tarafından satın alınmış ve hafta sonu tatili için kullanılıyor.

New York ile Kanada’nın Ontario eyaletini birbirinden ayıran St. Lawrence Nehri üzerinde 1.864 adacık yer alıyor.

Vira Haber