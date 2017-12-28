Sahibi açıklanmayan 130 metrelik gizemli süperyat

Lürssen’in Almanya’daki tesislerinde yapımı süren yeni bir süperyat görüntülendi ve fotoğrafları internete düştü.. Boyunun 130 metre olduğu tahmin edilen dev süperyat hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Lürssen tersanesi de yatın kimliği ve detayları hakkında kimseye şimdilik bir bilgi vermiyor.

Genel yapısının tamamlandığı anlaşılan yatın gövdesi, geçtiğimiz yıl teslim edilen 123 metrelik ''Jupiter'' projesinin yanında görüntülenmişti. Boyunun bundan dolayı 130 metre olarak tahmin edildiği yatın proje isminin ''Shu'' olabileceği, yerel kaynaklar tarafından iddia ediliyor.

Beş kat güverteden oluşan yatın, görünüşe göre 2018’de sahibine teslim edileceği tahmin ediliyor. Süperyat tamamlandığında, dünyanın en büyük 20 yatı arasına gireceği kesin.

Henüz paylaşılmayan bilgilerin ötesinde, yatın fotoğraflarında iki adet helikopter pisti göze çarpıyor. Bilindiği üzere Lürssen, şu anda 4 yeni projenin üstünde çalışıyor. Yapım aşamaları devam eden yatlar, 130 metreden 146 metreye kadar değişiyor.

Vira Haber