Yarıyıl tatili için 89 ek sefer

Sömestir tatilinde oluşacak yoğunluk nedeniyle talebi karşılamak amacıyla 89 adet ek sefer düzenleyecek olan İDO’nun, ek seferlerle birlikte sömestir döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısı 1226’ya ulaşacak. İDO, bu 14 günlük sürede, yaklaşık 675 bin yolcu ve 100 bin araç kapasitesi sunacak. Ayrıca Körfez geçişinde alternatif olarak sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

Bilet fiyatları

2020 yılına 2019 yılı fiyatlarıyla devam eden İDO, Deniz otobüsü dış hatlarda Bostancı-Yenikapı-Bandırma 52 TL, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu-Bursa 24 TL ve Büyükçekmece-Bursa hattında 24 TL.

Hızlı Feribot hatlarında fiyatlar

İDO’nun Hızlı Feribot hatlarında ise Pendik-Yalova hattında yaya yolcu 10 TL, araç içi yolcu sabit 1 TL, araç sabit 75 TL; Yenikapı-Yalova hattında yaya yolcu 22 TL, araç içi yolcu sabit 15 TL, araç 80 TL; Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcu 24 TL, araç içi yolcu sabit 19 TL, araç 115 TL; Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcu 52 TL, araç içi yolcu sabit 35 TL, araç 175 TL'den başlayacak.

Vira Haber