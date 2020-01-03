EastMed boru hattı projesini imzalandı

Doğu Akdeniz’den Rumlar ve İsrail’in çıkarılacağı gazı Avrupa’ya taşıması planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreninde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades hazır bulundu. Görüşmelerin ardından proje, Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hadzidakis, Kıbrıs Rum yönetimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ve İsrail Enerji Yuval Steiniz tarafından imzaladı.

“Anlaşma barış ve iktidara katkı sağlayacak”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, projenin bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. ABD’nin projeye destek verdiğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçatakis, EastMed boru hattının inşasının Avrupa enerji güvenliğini güçlendireceğini, projenin bir tehdit olmadığını kaydetti.

“İsrail için tarihi bir gün”

Netanyahu da, EastMed projesinin Doğu Akdeniz’de istikrarı artırdığını ileri sürdü. Bugünün hatırlanacağını söyleyen Netanyahu da, projenin üçüncü bir taraf için tehdit olmadığını, İsrail için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

“Bölgedeki gelişmeler son derece önemli”

Rum lider Nikos Anastasiades ise, “Bölgedeki gelişmeler son derece önemli. Bugün tarihi bir gün. Geliştirdiğimiz ortaklıklar herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değil. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde barış ve güvenlik ortak arayışını güçlendiriyor” dedi.

Yılda 12 milyar metre küp gaz taşıması planlanıyor

Projeye göre Doğu Akdeniz’de çıkarılacak doğalgaz önce Kıbrıs Rum Kesimi, ardından Girit’e gidecek. Oradan da Yunanistan’ın Mora Yarımadası’na geçecek boru hattı, en son İtalya’da son bulacak. Uzmanlar tarafından 6 ile 15 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen EastMed boru hattının yılda 12 milyar metre küp gaz taşıması planlanıyor.

Vira Haber