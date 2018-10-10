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Yasa dışı avcıları droneler tespit etti

Yasa dışı avcıları droneler tespit etti

Mersin’de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken drone’ye yakalanan 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 lira para cezası kesildi.

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Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Berdan Çayı ile Seyhan Nehri’nin denize döküldüğü bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, drone destekli kontrollerini sıklaştırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 balıkçı teknesini belirleyen ekipler, yasa dışı avcılık yaptıkları için teknelere 55 bin 207 lira para cezası kesti. Ayrıca misinadan yapılan ve hayalet ağ olarak bilinen 200 metrelik tuzak ağına da el konuldu. Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Vira Haber

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