DTO Fethiye kaliteli hizmete devam ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Denizci Millet Denizci Ülke vizyonu ile Türk denizciliğine ve üyelerine kaliteli hizmet sunduğunu geçirdiği denetimle kanıtlamıştı.

2015 yılından bu yana Kalite Yönetim Sisteminin ISO9001:2008 versiyonu ile Türk Denizciliğine ve sektöre hizmet veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, kalite yönetim sistemine entegre olan ilk şube olmuştu.



Türk Loydu Vakfı Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi Sayın Olcay Koca tarafından gerçekleştirilen geçiş denetimi açılış toplantısına, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Arıkan, Şube Müdürü Sayın Bülent Telli ve tüm personel katıldı.



Bir gün süren denetim sonucunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi çalışmalarının yeterli olduğu ve ISO9001:2015 versiyonu gerekliliklerini tamamladığı, Türk Loydu Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi Sayın Olcay Koca tarafından belirtildi. Kalite Yönetim Sistemleri ISO9001:2015 versiyonun da bir önceki versiyona göre en belirgin özellikler olarak, standardın madde yapısı, terminolojik değişiklikler, dokümantasyon değişiklikleri, süreç yaklaşımlarının belirginleştirilmesi, müşteri beklentileri daha kapsamlı ele alınarak sadece amaçlanan performans değil aynı zamanda algılanan değer ve katkı amacıyla ürün ve hizmet kalitesi olarak bir bütün şekilde değerlendirilmesi ve versiyonun en önemli değişikliği olarak nitelendirilen risk temelli düşünme yapısı göze çarpmaktadır.



Gerçekleşen denetim sonrasında kapanış toplantısında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Arıkan, Türk Loydu Vakfı Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi Sayın Olcay Koca’ya ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi çalışanlarına teşekkürlerini iletmiştir. Arıkan “2015 yılında çıktığımız bu yolda öncelikli hedefimiz Türk Denizciliğine ve bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimize kaliteli bir hizmet vermek olmuştur. Denizci Millet Denizci Ülke vizyonu ile her geçen gün hizmet kalitemizi arttırarak Türk Denizciliğini hak ettiği seviyeye çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm şube personeline göstermiş olduğu katkılardan ötürü ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” dedi.



Vira Haber