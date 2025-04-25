Yasa Dışı Geçiş, Sahil Güvenlik'e Takıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan saat 01.55’te, Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-7) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkartıldı.

Senegal, Afganistan, İran ve Sudan asıllı oldukları öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Vira Haber