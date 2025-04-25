İDO’nun Ege Adaları Lansmanı İzmir’de Gerçekleşti

İzmir'de gerçekleştirdiği lansmanda yeni rotalarını tanıtan İDO, 16 Mayıs'ta Dikili-Midilli ve 30 Mayıs'ta Fethiye-Rodos arasında ilk seferlerini gerçekleştirecek. Sürpriz seferler de yolda…

Deniz ulaşımının önemli oyuncularından olan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) 2024 yılının Nisan ayı itibariyle Ege Adaları başlattığı seferlere yoğun istek üzerine yenilerini kattı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Samos, Patmos, Leros, Kalimnos Adaları’na yolculuk düzenleyen İDO’nun bu yıl start vereceği rotalar Midilli ve Rodos.

Yeni seferlerin tanıtımını İzmir’de yapan İDO, adalardan gelen talepler doğrultusunda Ege Adası Kuşadası-Samos, Seferihisar Samos, Turgutreis-Leros-Kalimnos seferlerinin yanı sıra Dikili-Midilli ve Fethiye-Rodos’u da ekliyor. Turizm sektörü ve basının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, 2024 yılı Nisan ayında başlattıkları ve Eylül sonuna kadar süren Ege Adaları tatil turizmi seferlerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Orhan, bu yıl hem sefer hem de gidilen ada sayısını artırarak yerli ve yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

HEDEF TÜM DENİZLERDE FAALİYET GÖSTERMEK

İDO'nun sadece bir deniz ulaşım şirketi olmanın ötesinde, Ege bölgesine ekonomik ve turistik değer kazandıracak bir turizm potansiyeli yaratmayı hedeflediklerini belirten Orhan, sürpriz rotaların yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi. Ege Adaları’da 450 yolcu kapasiteli konforlu gemilerin hizmet verdiğinin altını çizen Orhan, İDO'nun bugün 50 gemilik geniş bir filo ile ulaştırma faaliyetlerine devam ettiğini de belirtti. Orhan, ayrıca yakın zamanda 4 yeni arabalı vapur alarak önemli bir yatırım yaptıklarını da söyleyerek bu yatırım miktarının 15 milyon dolar olduğunu ifade etti. Ege Adaları'ndan gelen sefer talepleri ve ilginin de kendilerini memnun ettiğini belirten Orhan, geçen yıl Ege’de 4 adaya gerçekleştirdikleri seferlerle 155.000 yolcu taşıyarak pazara hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi. Bu yıl eklenen yeni seferlerle birlikte hedeflerinin 300 binin üzerinde yolcu taşımak olduğunu ifade eden Orhan, konuşmasına şöyle devam etti: ‘Kapıda vize uygulamalarının esnekliğini artırmak ve gümrük geçişlerini hızlandırmak için ek personel görevlendiren valilik, bölgede turizmin gelişmesine ve ekonomik hareketliliğe katkı sağladığı için İDO’dan seferi olmayan limanlara da sefer düzenlemesi talebinde bulundu. Hemen çalışmalara başladık. Hazırlıklarımızı tamamladık 16 Mayıs’ta Dikili’den Midilli’ye ilk seferimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün ise burada Fethiye-Rodos hattını da faaliyete aldığımızı ilk kez duyuruyoruz. Bu yıl tüm denizlerde olmayı hedefliyoruz. Ayrıca Karadeniz'e yönelik de sürpriz hamleler yakında.’’

Lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orhan, her geçen gün yolcu ve araç sayısını artırarak, Ege Adaları seferleriyle pazardaki ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bu bölgelerde istihdama ve ekonomiye katkıda bulunduklarını da söyleyen Orhan, 2025 Ramazan Bayramı'nda başlattıkları Samos seferleriyle, Eylül sonuna kadar devam edecek seferlerle yılın 6 ayı Ege Adaları’na ulaşım sağladıklarını belirtti.

İDO, tatil turizminin yüksek sezonu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca haftanın her günü Ege Adaları’na seferler devam edecek.

Vira Haber