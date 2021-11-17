Yasa dışı yolla İtalya'ya gitmek isterken kayboldu

Şair Songül Altınkaynak'ın oğlu Gökhan Altınkaynak, göçmenlerle birlikte yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmek isterken denizde kayboldu. Songül Altınkaynak'ın (60) oğlu evli ve bir çocuk babası Gökhan Altınkaynak (38), tatil için Ekim ayının başında Muğla Bodrum'a geldi. Altınkaynak, 9 Ekim'de eşi ve 3 yaşındaki oğlunu İstanbul'a gönderdi ve 11 Ekim'de annesini arayarak, tekne ile İtalya'ya gideceğini söyledi.

Gökhan Altınkaynak, Psemiros adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botlarını görünce annesine göçmen teknesinden fotoğraf atıp "Çok iyi yüzme biliyorum. Bana bir şey olmaz, ben atlarım ve her yerden karaya çıkarım" mesajı attıktan sonra kendini denize bıraktı. Tekne kaptanı Altınkaynak'ın geri dönebileceğini düşünerek yaklaşık 1 saat bekledi. Bir süre sonra Yunan Sahil Güvenlik botları tekneyi bölgeden uzaklaştırdı. İtalya'ya ulaşan teknedekiler gözaltına alındı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Oğlundan o günden sonra haber alamadığını ve telefonla da ulaşamadığını belirten anne Altınkaynak, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Bodrum'un Turgutreis beldesi ile Yunanistan'ın Keçi Adası (Psemiros) arasında yarı baygın bir kişi bulduklarını ve İstanköy (Kos) Adası'na götürdüklerini öğrendi. Altınkaynak, "Kurtarılan kişinin oğlum olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan konsolosluklara talimat verdi, Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. İnterpol'e de bildirildi. Şu ana kadar sonuç alamadık. Oğlumun sağ salim bulunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vira Haber