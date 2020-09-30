Yasak Sonrası Sefere Çıkan Gemide 12 Mürettebat Pozitif Çıktı

Yunan adaları gezisinde 1.500'den fazla kişiyi taşıyan Malta bandıralı Mein Schiff 6'nın adlı yolcu gemisinin on iki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Associated Press'e göre açıklamayı Yunan makamlarının yaptığı belirtildi.

Fransız Guardian gazetesi , Almanya merkezli TUI Cruises tarafından işletilen Mein Schiff 6'nın, ülkenin koronavirüsle ilgili kısıtlamalar getirmesinden bu yana Yunan adalarında gerçekleşen ilk tatil gezisi olan Girit adasından Pazar günü yola çıktığını yazdı.



RASTGELE TEST YAPILDI

Ancak denizde kaldığı 24 saatten kısa bir süre sonra, gemideki bulunan 666 personeldan 150’si üzerinde rastgele test yapıldığında 12 mürettebatın koronavirüs testinin pozitif çıktığı görüldü. Yunan makamları , teyit edilen tüm vakaların asemptomatik olduğunu ve enfekte olanların izole edildiğini söylediler. Yunanistan sağlık yetkilileri, Salı günü liman kenti Pire'de geminin mürettebatının yeniden test edileceğini bildirdiler.



GEMİ HAREKET EDECEK

TUI sözcüsü Kuzey Alexander Esener, pozitif çıkan 12 mürettebatın hiçbirinin herhangi bir semptom yaşamadığını ve ikinci tur testlerin çoğunun, bazı sonuçların beklemede olmasına rağmen, artık negatif olduğunu söyledi. Esener, geminin orijinal güzergahına sadık kalacağını ve Salı günü Pire'dan hareket edeceğini sözlerine ekledi.



YOLCU GEMILERI ENFEKSIYON IÇIN YUVA OLDU

Carnival Cruises Line'a ait Princess Cruises dahil olmak üzere birkaç gemi seferleri 2021 yılına kadar seferleri iptal etti . Şirket, toplam iki geminin 29 seferini iptal etti.

İngiliz kruvaziyer hattı Cunard ise, bazı seferleri Mayıs ayına kadar durdurdu ve Miami merkezli Crystal Cruises, Ocak ayına kadar iptal edildiğini söyledi.

Koronavirüs bu yılın başlarında dünyaya yayılmaya başladığında, yolcu gemileri enfeksiyon için yuva oldu , Büyük salgınlar gördü ve virüsün dünya çapında taşınmasına sebep oldu.

Yunanistan, bazı Avrupa ülkelerinin yaşadığı salgınlarda artan ölü sayısı ve Ağustos ayından bu yana vakalarda artışlar üzerine endişe duyuyor.

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